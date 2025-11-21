Prashant Kishor का बड़ा एलान, अपनी सारी संपत्ति करेंगे दान, सामने आई ये बड़ी वजह

डिजिटल डेस्क। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को भितिहरवा गांधी आश्रम में रखा गया अपना एक दिवसीय मौन उपवास समाप्त कर दिया। उपवास खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गांधी की प्रेरणा से जन आंदोलन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि 15 जनवरी से वे बिहार के सभी 1 लाख 18 हजार वार्डों में जाकर बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान चलाएंगे और जनता से सीधे जुड़कर सरकार के वादों की वास्तविक स्थिति बताएंगे।
प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में जन सुराज एक बड़े जन-परिवार की तरह उभरा है। लेकिन बिहार की राजनीति अभी भी जातीय विभाजन, पैसे के प्रभाव और धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द-गिर्द घूमती है, जिससे समाज में बड़ी खाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में असल बदलाव तभी संभव है जब समाज खुद जागरूक होकर अधिकार और कर्तव्य को समझे। रोजगार, शिक्षा और पलायन की समस्या खत्म की जा सकती है, बशर्ते राजनीति वोट खरीदने के लालच से बाहर आए।
पीके ने सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लोकतंत्र को खोखला कर देगी, क्योंकि कोई भी सरकार कर्ज लेकर या पैसा बांटकर चुनाव प्रभावित कर सकती है। उनके मुताबिक, यह पैसा व्यवस्था सुधारने या रोजगार देने के बजाय चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे गरीबों से उनके बच्चों के भविष्य के सपने छिन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने गांधी की धरती भितिहरवा में मौन उपवास रखा।
प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को 10 हजार रुपये देने के बाद 2 लाख रुपये का वादा किया है, लेकिन अब उन पर कई तरह की शर्तें थोपी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जन सुराज के कार्यकर्ता उन डेढ़ करोड़ महिलाओं तक पहुंचेंगे, फॉर्म भरवाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें पूरा लाभ मिल सके।
नई कैबिनेट पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा कि सरकार ने ऐसे कई लोगों को मंत्री बनाया है जिनकी छवि अपराधी या भ्रष्टाचार से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती, तो जन सुराज जनता के हित में सरकार का घेराव भी करेगा।
प्रशांत किशोर ने बताया कि पिछले 5 वर्षों की कमाई का 90 प्रतिशत हिस्सा उन्होंने जन सुराज को दान कर दिया है। 20 साल की कमाई में से केवल दिल्ली स्थित घर परिवार के लिए रखा है, बाकी चल-अचल संपत्ति भी संगठन को समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अभियान को मजबूत करने के लिए वे भी 1,000 रुपये का सहयोग दें। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, सुभाष कुशवाहा, रितेश पांडेय समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।