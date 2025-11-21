Prashant Kishor का बड़ा एलान, अपनी सारी संपत्ति करेंगे दान, सामने आई ये बड़ी वजह

डिजिटल डेस्क। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को भितिहरवा गांधी आश्रम में रखा गया अपना एक दिवसीय मौन उपवास समाप्त कर दिया। उपवास खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गांधी की प्रेरणा से जन आंदोलन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि 15 जनवरी से वे बिहार के सभी 1 लाख 18 हजार वार्डों में जाकर बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान चलाएंगे और जनता से सीधे जुड़कर सरकार के वादों की वास्तविक स्थिति बताएंगे।

'सिर्फ सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती' प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में जन सुराज एक बड़े जन-परिवार की तरह उभरा है। लेकिन बिहार की राजनीति अभी भी जातीय विभाजन, पैसे के प्रभाव और धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द-गिर्द घूमती है, जिससे समाज में बड़ी खाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में असल बदलाव तभी संभव है जब समाज खुद जागरूक होकर अधिकार और कर्तव्य को समझे। रोजगार, शिक्षा और पलायन की समस्या खत्म की जा सकती है, बशर्ते राजनीति वोट खरीदने के लालच से बाहर आए।