JNU में फिर गरमाया माहौल... शरजील इमाम और उमर खालिद की रिहाई के लिए नारेबाजी, मोदी-शाह को लेकर लगे विवादित नारे

डिजिटल डेस्क। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। 5 जनवरी की रात जेएनयू छात्र संघ और वामपंथी संगठनों ने परिसर में केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। साबरमती हॉस्टल के बाहर हुए इस हंगामे के दौरान छात्रों ने जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम के पक्ष में जमकर नारेबाजी की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी यह विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 'न्याय दो' और 'रिहाई दो' के नारे लगाए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बेहद विवादित और आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए, जिस पर अब राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।