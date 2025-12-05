मेरी खबरें
    Putin India Visit: राष्ट्रपति से मुलाकात और कई अहम करार, देखें रूसी राष्ट्रपित पुतिन के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 08:32:41 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 08:33:37 AM (IST)
    राष्ट्रपित पुतिन और पीएम मोदी

    HighLights

    1. रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं
    2. आज दिन भर वे कई महात्वपूर्ण काम करेंगे
    3. आज ही रात 9 बजे वे वापस रूस लौटेंगे

    डिजिटल डेस्क। Putin Visit to India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही यह यात्रा लगभग चार साल बाद किसी रूसी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। इस दौरान रक्षा सहयोग, व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टरों पर साझेदारी जैसे मुद्दे प्रमुख फोकस में रहेंगे।

    शुक्रवार सुबह पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। समिट के बाद पुतिन RT के नए इंडिया चैनल का उद्घाटन करेंगे। शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उनके सम्मान में राजकीय भोज देंगी।


    रणनीतिक साझेदारी को 25 साल पूरे

    यह दौरा भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। अक्टूबर 2000 में शुरू हुई यह साझेदारी दिसंबर 2010 में अपग्रेड होकर ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ बनी थी।

    पुतिन के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

    • सुबह 11:00 बजे — राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल वेलकम

    • सुबह 11:30 बजे — राजघाट पर पुष्पांजलि

    • सुबह 11:50 बजे — पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक

    • दोपहर 1:50 बजे — हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

    • शाम 7:00 बजे — राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात

    • रात 9:00 बजे — रूस के लिए प्रस्थान

