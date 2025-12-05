Putin India Visit: राष्ट्रपति से मुलाकात और कई अहम करार, देखें रूसी राष्ट्रपित पुतिन के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

डिजिटल डेस्क। Putin Visit to India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही यह यात्रा लगभग चार साल बाद किसी रूसी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। इस दौरान रक्षा सहयोग, व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टरों पर साझेदारी जैसे मुद्दे प्रमुख फोकस में रहेंगे।
शुक्रवार सुबह पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। समिट के बाद पुतिन RT के नए इंडिया चैनल का उद्घाटन करेंगे। शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उनके सम्मान में राजकीय भोज देंगी।
रणनीतिक साझेदारी को 25 साल पूरे
यह दौरा भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। अक्टूबर 2000 में शुरू हुई यह साझेदारी दिसंबर 2010 में अपग्रेड होकर ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ बनी थी।
पुतिन के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल
