'5 करोड़ दो वरना गोली मार दूंगा...', फेमस यू-ट्यूबर Sourav Joshi को मिली धमकी, कुख्यात गैंगस्टर ने भेजा मेल

डिजिटल डेस्क: हल्द्वानी रामपुर रोड की ओलिविया कालोनी निवासी और देशभर में मशहूर यू-ट्यूबर सौरभ जोशी (Sourav Joshi Death Threat) को एक बार फिर से धमकी मिली है। इस बार धमकी भाऊ गैंग (Bhau Gang) नामक कुख्यात गिरोह से आई है, जिसमें 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। धमकी भरे ईमेल में साफ लिखा गया है कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो सौरभ को गोली मार दी जाएगी।
यह धमकी सौरभ को 15 सितंबर को जीमेल के माध्यम से मिली। ईमेल पढ़ते ही उनका पूरा परिवार दहशत में आ गया। जल्द ही उनकी शादी होने वाली है, ऐसे में यह धमकी और भी गंभीर मानी जा रही है। सुरक्षा की चिंता को देखते हुए सौरभ ने शनिवार को कोतवाली पुलिस से संपर्क किया और तहरीर देकर कड़ी सुरक्षा की मांग की।
कोतवाल राजेश यादव ने जानकारी दी कि सौरभ जोशी को धमकी देने वाले भाऊ गैंग के खिलाफ रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस साइबर सेल की मदद से मेल की जांच कर रही है ताकि ईमेल भेजने वाले तक पहुंचा जा सके।
गौरतलब है कि भाऊ गैंग का नाम पहले भी बड़े मामलों में सामने आ चुका है। दिल्ली के बदमाश हिमांशु भाऊ इस गिरोह का नेतृत्व करता है। वह लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गैंग का जानी दुश्मन माना जाता है। अगस्त माह में मशहूर यू-ट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी इसी गिरोह ने ली थी। गिरोह ने इंटरनेट मीडिया पर बाकायदा पोस्ट डालकर हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की थी। अब सौरभ जोशी को जीमेल से धमकी मिलना इस गिरोह की बढ़ती गतिविधियों को दर्शाता है।
यह पहला मौका नहीं है जब सौरभ जोशी को जान से मारने की धमकी मिली है। करीब 10 महीने पहले भी उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली थी। तब उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी अरुण नामक युवक ने उनकी कालोनी में एक धमकी भरा पत्र थमाया था। पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पता चला था कि उसका बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं था, बल्कि वह करोड़पति बनने के लालच में यह कदम उठा बैठा था।
अब एक बार फिर धमकी का मामला सामने आया है, लेकिन इस बार जिम्मेदारी कुख्यात भाऊ गैंग की है। पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
