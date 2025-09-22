'5 करोड़ दो वरना गोली मार दूंगा...', फेमस यू-ट्यूबर Sourav Joshi को मिली धमकी, कुख्यात गैंगस्टर ने भेजा मेल

डिजिटल डेस्क: हल्द्वानी रामपुर रोड की ओलिविया कालोनी निवासी और देशभर में मशहूर यू-ट्यूबर सौरभ जोशी (Sourav Joshi Death Threat) को एक बार फिर से धमकी मिली है। इस बार धमकी भाऊ गैंग (Bhau Gang) नामक कुख्यात गिरोह से आई है, जिसमें 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई है। धमकी भरे ईमेल में साफ लिखा गया है कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो सौरभ को गोली मार दी जाएगी।

जीमेल से मिली धमकी यह धमकी सौरभ को 15 सितंबर को जीमेल के माध्यम से मिली। ईमेल पढ़ते ही उनका पूरा परिवार दहशत में आ गया। जल्द ही उनकी शादी होने वाली है, ऐसे में यह धमकी और भी गंभीर मानी जा रही है। सुरक्षा की चिंता को देखते हुए सौरभ ने शनिवार को कोतवाली पुलिस से संपर्क किया और तहरीर देकर कड़ी सुरक्षा की मांग की।