Ration Card: नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने और हटाने का आसान तरीका, जानें कब और कहां लगेंगे शिविर

एजेंसी, बनमनखी (पूर्णिया)। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार, राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वंचित परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा।
बनमनखी विधायक एवं बिहार विधानसभा के सचेतक कृष्ण कुमार ऋषि ने बताया कि इसके लिए अनुमंडल स्तर पर रोस्टर जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर तक पंचायत भवन या सामुदायिक भवन में शिविर लगाकर अधिकारी एवं कर्मचारी लैपटॉप के साथ उपस्थित रहेंगे और वंचित पात्र लाभुकों के आवेदन स्वीकार करेंगे। सभी आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और आवेदकों को पावती भी दी जाएगी।
एसडीओ ने एमओ और राशन कार्ड के कार्य में लगे कर्मचारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। राशन कार्ड का निर्माण केवल विभागीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।
जरूरतमंदों को राशन कार्ड
सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि वंचित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। बनमनखी प्रखंड में अब तक कुल 67,738 पीएचएच कार्ड और 6,325 अंत्योदय कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अनुमंडल के लगभग 2,90,000 पात्र लाभुक इसका सीधे लाभ ले रहे हैं और पुराने राशन कार्ड का वितरण भी जारी है।
राशन कार्ड के लिए 10 अक्टूबर तक पंचायतवार शिविर की तिथियां:
