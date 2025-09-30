Ration Card: नया राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने और हटाने का आसान तरीका, जानें कब और कहां लगेंगे शिविर

एजेंसी, बनमनखी (पूर्णिया)। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार, राशन कार्ड से वंचित परिवारों के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वंचित परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा।

बनमनखी विधायक एवं बिहार विधानसभा के सचेतक कृष्ण कुमार ऋषि ने बताया कि इसके लिए अनुमंडल स्तर पर रोस्टर जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर तक पंचायत भवन या सामुदायिक भवन में शिविर लगाकर अधिकारी एवं कर्मचारी लैपटॉप के साथ उपस्थित रहेंगे और वंचित पात्र लाभुकों के आवेदन स्वीकार करेंगे। सभी आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और आवेदकों को पावती भी दी जाएगी।