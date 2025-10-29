मेरी खबरें
    ‘रोशन पंजाब’ योजना: हर घर-खेत में 24 घंटे बिजली खत्म होंगे बिजली कट

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 05:26:47 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 05:29:56 PM (IST)
    ‘रोशन पंजाब’ योजना: हर घर-खेत में 24 घंटे बिजली खत्म होंगे बिजली कट
    रोशन पंजाब योजना के फायदे।

    HighLights

    1. पंजाब सरकार का 5,000 करोड़ का निवेश।
    2. स्थिर और निर्बाध बिजली का सपना साकार।
    3. पुराने मीटर, ढीले तार दुरुस्त किए जा रहे हैं।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने बिजली क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाया। ‘रोशन पंजाब’ योजना का उद्देश्य अगले वर्ष तक 24 घंटे सस्ती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना है।

    5,000 करोड़ रुपये के निवेश से पूरे राज्य में नए सबस्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन और वोल्टेज सुधार परियोजनाएं चल रही हैं। गोइंदवाल साहिब के जीवीके थर्मल प्लांट को अधिग्रहित कर उत्पादन राज्य के नियंत्रण में लाया गया।

    राज्यभर में पुराने मीटर और ढीले तार दुरुस्त किए जा रहे हैं। मोहाली में 180 सीटों वाला अत्याधुनिक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है।

    ‘रोशन पंजाब’ योजना से हर घर, खेत और उद्योग को स्थिर और निरंतर बिजली उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री मान ने कहा, “यह केवल बिजली नहीं, बल्कि पंजाब के उजाले और प्रगति का प्रतीक है।”


