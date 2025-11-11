मेरी खबरें
    Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट की चपेट में उत्तराखंड और UP के परिवार, शादी की खरीदारी के दौरान हुआ हादसा

    Delhi Blast Case: दिल्ली में सोमवार शाम हुए भीषण विस्फोट में उत्तराखंड और UP के परिवार भी चपेट में आ गए। रुद्रपुर के हर्षुल सेतिया, जो शादी की खरीदारी के लिए दिल्ली गया था, घायल हुआ है। वहीं, आगरा के पप्पू भी अपनी गाड़ी के पास खड़े थे जब धमाका हुआ। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 04:14:19 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 04:14:19 PM (IST)
    Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट की चपेट में उत्तराखंड और UP के परिवार, शादी की खरीदारी के दौरान हुआ हादसा
    दिल्ली ब्लास्ट में रुद्रपुर निवासी हर्षुल सेतिया और आगरा के पप्पू घायल हुए।

    डिजिटल डेस्क: दिल्ली में सोमवार शाम हुए भीषण बम ब्लास्ट में उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी हर्षुल सेतिया घायल हो गया। हर्षुल सरस्वती विहार, वार्ड नंबर एक, गदरपुर का रहने वाला है और फरवरी में उसकी शादी तय थी। वह अपनी मां, छोटे भाई और मंगेतर के साथ शादी की खरीदारी के लिए दिल्ली गया था।

    सूत्रों के मुताबिक, सोमवार शाम परिवार खरीदारी कर लौट ही रहा था कि तभी अचानक तेज धमाका हो गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि पास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। टूटे कांच का टुकड़ा हर्षुल के सिर पर जा लगा, जिससे वह घायल हो गया। हादसे के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, उसका मोबाइल फोन भी घटना स्थल पर गिर गया।


    मंगलवार सुबह हर्षुल के पिता संजीव सेतिया दिल्ली के लिए रवाना हुए। हर्षुल के दादा हरनाम सेतिया, जो एक कांग्रेस नेता और उद्योगपति हैं, ने बताया कि पोता फरवरी में शादी करने वाला है और दिल्ली में कपड़ों की खरीदारी के लिए निकला था। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने बताया है कि कोई गंभीर चोट नहीं आई है, और रात तक परिवार गदरपुर वापस लौट आएगा।

    वहीं दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई सूची में आगरा निवासी पप्पू (53 वर्ष, पुत्र दुधवी राम) भी गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। वे अपने परिवार के साथ शादी की खरीदारी के लिए स्कार्पियो कार से आगरा से दिल्ली आए थे। परिवार ने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और खरीदारी के लिए चांदनी चौक चला गया। उसी दौरान विस्फोट हुआ, जिससे पप्पू और उनकी गाड़ी दोनों प्रभावित हुए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    आगरा पुलिस को दिल्ली पुलिस से घायलों की सूची मिली, जिसके बाद देर रात तक पप्पू के परिवार की तलाश की जाती रही। बताया गया कि यह परिवार ग्वालियर मूल का है और आगरा के आवास विकास कॉलोनी में रहता है।

