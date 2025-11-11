Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट की चपेट में उत्तराखंड और UP के परिवार, शादी की खरीदारी के दौरान हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क: दिल्ली में सोमवार शाम हुए भीषण बम ब्लास्ट में उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी हर्षुल सेतिया घायल हो गया। हर्षुल सरस्वती विहार, वार्ड नंबर एक, गदरपुर का रहने वाला है और फरवरी में उसकी शादी तय थी। वह अपनी मां, छोटे भाई और मंगेतर के साथ शादी की खरीदारी के लिए दिल्ली गया था।
सूत्रों के मुताबिक, सोमवार शाम परिवार खरीदारी कर लौट ही रहा था कि तभी अचानक तेज धमाका हो गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि पास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। टूटे कांच का टुकड़ा हर्षुल के सिर पर जा लगा, जिससे वह घायल हो गया। हादसे के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, उसका मोबाइल फोन भी घटना स्थल पर गिर गया।
मंगलवार सुबह हर्षुल के पिता संजीव सेतिया दिल्ली के लिए रवाना हुए। हर्षुल के दादा हरनाम सेतिया, जो एक कांग्रेस नेता और उद्योगपति हैं, ने बताया कि पोता फरवरी में शादी करने वाला है और दिल्ली में कपड़ों की खरीदारी के लिए निकला था। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने बताया है कि कोई गंभीर चोट नहीं आई है, और रात तक परिवार गदरपुर वापस लौट आएगा।
वहीं दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई सूची में आगरा निवासी पप्पू (53 वर्ष, पुत्र दुधवी राम) भी गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। वे अपने परिवार के साथ शादी की खरीदारी के लिए स्कार्पियो कार से आगरा से दिल्ली आए थे। परिवार ने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और खरीदारी के लिए चांदनी चौक चला गया। उसी दौरान विस्फोट हुआ, जिससे पप्पू और उनकी गाड़ी दोनों प्रभावित हुए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
यह भी पढ़ें- Delhi Blast Case में नई कड़ी, लखनऊ में ATS की छापेमारी, आतंकी मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन से जुड़ा कनेक्शन
आगरा पुलिस को दिल्ली पुलिस से घायलों की सूची मिली, जिसके बाद देर रात तक पप्पू के परिवार की तलाश की जाती रही। बताया गया कि यह परिवार ग्वालियर मूल का है और आगरा के आवास विकास कॉलोनी में रहता है।
यह भी पढ़ें- Delhi blast: मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी शाहीन, भारत में महिला आतंकी ब्रिगेड बनाने की साजिश का पर्दाफाश