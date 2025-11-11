Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट की चपेट में उत्तराखंड और UP के परिवार, शादी की खरीदारी के दौरान हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क: दिल्ली में सोमवार शाम हुए भीषण बम ब्लास्ट में उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी हर्षुल सेतिया घायल हो गया। हर्षुल सरस्वती विहार, वार्ड नंबर एक, गदरपुर का रहने वाला है और फरवरी में उसकी शादी तय थी। वह अपनी मां, छोटे भाई और मंगेतर के साथ शादी की खरीदारी के लिए दिल्ली गया था।

सूत्रों के मुताबिक, सोमवार शाम परिवार खरीदारी कर लौट ही रहा था कि तभी अचानक तेज धमाका हो गया। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि पास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। टूटे कांच का टुकड़ा हर्षुल के सिर पर जा लगा, जिससे वह घायल हो गया। हादसे के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, उसका मोबाइल फोन भी घटना स्थल पर गिर गया।