26 जनवरी से पहले देश में हाई अलर्ट: खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकियों से खतरा, दिल्ली समेत कई शहरों में साजिश की आशंका

डिजिटल डेस्क। गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने देशभर में हाई अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार, खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों और बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी समूहों की ओर से दिल्ली समेत कई बड़े शहरों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है।

इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया है कि पंजाब से जुड़े कुछ गैंगस्टर विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे हैं। आरोप है कि ये हैंडलर्स अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक नेटवर्क का सहारा ले रहे हैं।