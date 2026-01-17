मेरी खबरें
    26 जनवरी से पहले देश में हाई अलर्ट: खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकियों से खतरा, दिल्ली समेत कई शहरों में साजिश की आशंका

    गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने देशभर में हाई अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार, खालिस्तानी आतंकवादी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 01:23:26 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 01:23:26 PM (IST)
    26 जनवरी से पहले देश में हाई अलर्ट: खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकियों से खतरा, दिल्ली समेत कई शहरों में साजिश की आशंका
    26 जनवरी से पहले देश में हाई अलर्ट(फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क। गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने देशभर में हाई अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार, खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों और बांग्लादेश में सक्रिय आतंकी समूहों की ओर से दिल्ली समेत कई बड़े शहरों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है।

    इंटेलिजेंस इनपुट में बताया गया है कि पंजाब से जुड़े कुछ गैंगस्टर विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे हैं। आरोप है कि ये हैंडलर्स अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक नेटवर्क का सहारा ले रहे हैं।


    आतंकवादी नेटवर्क से बढ़ते संपर्क

    सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी चेतावनी में कहा गया है कि ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं। धीरे-धीरे इनके खालिस्तानी आतंकवादी तत्वों से संपर्क मजबूत होने की बात भी सामने आई है, जिसे लेकर एजेंसियां सतर्क हैं।

