मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड... कई राज्यों में शीतलहर का दौर, 10 से ज्यादा शहरों में घने कोहरे का अलर्ट

    उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ता दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। इसके साथ ही मैदानी राज्यों में शीतलहर चल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 10 से अधिक शहरों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। साथ ही आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 07:16:27 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 07:22:57 AM (IST)
    Weather Update: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड... कई राज्यों में शीतलहर का दौर, 10 से ज्यादा शहरों में घने कोहरे का अलर्ट
    कड़ाके की ठंड, कोहरे का अलर्ट

    HighLights

    1. मैदानी इलाके राज्यों में तापमान तेजी से गिर रहा
    2. 10 से ज्यादा शहर आज से घने कोहरे का अलर्ट
    3. इस हफ्ते दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी

    डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उत्तर की सर्द हवाओं के कारण कई राज्यों में शीतलहर का दौर जारी है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है, इसके साथ ही मैदानी इलाके राज्यों में भी तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और सर्दी और बढ़ने की संभावना है।

    मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से सोमवार को देश के कई हिस्सों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, उत्तर भारत के 10 से ज्यादा शहर आज से घने कोहरे की चपेट में आ सकते हैं। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं- कहां कैसा रहेगा आज का मौसम


    इन शहरों में आज से कोहरे की मार

    IMD के मुताबिक, उत्तर भारत के कई बड़े शहरों में इस हफ्ते घना कोहरा छा सकता है। इनमें कानपुर, प्रयागराज, टुंडला, चंडीगढ़, दिल्ली, नैनीताल, अमृतसर और शिमला में घने कोहरे का असर देखा जा सकता है। इसका असर रेलवे, सड़क यातायात और हवाई सेवाओं पर पड़ सकता है।

    दिल्ली-एनसीआर: पारा और नीचे जाएगा

    IMD का कहना है कि इस सप्ताह दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। बढ़ते प्रदूषण के बीच राजधानी के लिए यह एक और चुनौती है। सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। आसपास के नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी सुबह-शाम ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है।

    उत्तर प्रदेश: 10 से 12 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट

    प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तापमान लगातार गिर रहा है। IMD ने 10, 11 और 12 दिसंबर को घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी यूपी में आज तापमान में तेज गिरावट हो सकती है। वहीं, पूर्वी यूपी में दिन में हल्की धूप निकलने से राहत मिलेगी, लेकिन सुबह-शाम सर्द हवा अपना असर दिखाएगी।

    बिहार: ठंड ने बढ़ाया असर

    बिहार के ज्यादातर जिलों में सुबह होते ही कोहरा छा जा रहा है। तापमान लगातार गिर रहा है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। कई शहरों में विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात भी प्रभावित हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- MP Weather Update: उत्तर की सर्द हवाओं ने बढ़ाई मध्य प्रदेश में ठिठूरन, आने वाले 3-4 दिनों में शीतलहर के साथ बढ़ेगी ठंड

    राजस्थान: बादल और तापमान में गिरावट

    राजस्थान के कई हिस्सों में आज आसमान बादलों से ढका रह सकता है। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है।

    दक्षिण भारत: कई राज्यों में बारिश जारी

    उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड के बीच दक्षिण भारत में बारिश का दौर बना हुआ है।

    तमिलनाडु मौसम केंद्र के अनुसार, 12 दिसंबर तक राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर-पूर्वी मानसून सक्रिय है, जिसके कारण दक्षिणी जिलों में लगातार वर्षा की संभावना बनी हुई है।

    यह भी पढ़ें- CG Weather Update: छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रही सर्द हवाएं, प्रदेश के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

    रविवार का न्यूनतम तापमान: कहां कितना गिरा?

    • जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित अमरनाथ बेस कैंप में तापमान -4.3°C दर्ज हुआ—देश में सबसे कम।

    • पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में न्यूनतम तापमान 3–7°C के बीच रहा।

    • दिल्ली में रविवार का न्यूनतम तापमान 8°C दर्ज किया गया।

    मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर और तेज हो सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.