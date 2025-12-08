Weather Update: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड... कई राज्यों में शीतलहर का दौर, 10 से ज्यादा शहरों में घने कोहरे का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उत्तर की सर्द हवाओं के कारण कई राज्यों में शीतलहर का दौर जारी है। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है, इसके साथ ही मैदानी इलाके राज्यों में भी तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और सर्दी और बढ़ने की संभावना है।

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से सोमवार को देश के कई हिस्सों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार, उत्तर भारत के 10 से ज्यादा शहर आज से घने कोहरे की चपेट में आ सकते हैं। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं- कहां कैसा रहेगा आज का मौसम