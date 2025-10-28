मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Jaipur Bus Tragedy: जयपुर में मजदूरों से भरी स्लीपर बस में लगी आग, 10 यात्री बुरी तरह झुलसे; 2 की मौत

    Jaipur Bus Fire Accident News: राजस्थान के जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर में हाई टेंशन तार के चपेट में आने से एक मजदूरों से भरी स्लीपर बस में आग लग गई। आग लगने से बस में सवार 10 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिसमें से 2 की मौत हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 12:18:11 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 12:18:48 PM (IST)
    Jaipur Bus Tragedy: जयपुर में मजदूरों से भरी स्लीपर बस में लगी आग, 10 यात्री बुरी तरह झुलसे; 2 की मौत
    हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी आग

    डिजिटल डेस्क: देश में पिछले कुछ दिनों में बसों में आग लगने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे यात्रियों की जलकर मौत हो गई है। इसी बीच मंगलवार सुबह राजस्थान के जयपुर(Jaipur Bus Fire Accident) से भी एक ऐसी ही एक दुखद घटना की जानकारी सामने आयी है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर में एक स्लीपर बस में आग लगने के कारण 10 यात्री बुरी तरह झूलस गए, इनमें से 2 यात्रियों की मौत हो गई।

    यह भी पढ़ें- देश में हुए हादसों के बाद सतर्क हुआ छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग, अब सभी स्लीपर और एसी बसों की होगी जांच

    जानकारी के अनुसार, मनोहरपुर के पास मजदूरों से भरी बस हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गई। इससे बस में करंट फैल गया। जिससे बस में आग लग गई। इस हादसे में 10 मजदूर बुरी तरह झूलस गए। इनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूरों की हालत गंभीर बतायी जा रही। सभी को इलाज के लिए जयपुर रैफर किया गया है।


    उत्तर प्रदेश से ईंट भट्टे में काम करने आए थे मजदूर

    मिली जानकारी के यह मजदूरों से भरी बस उत्तर प्रदेश से मनोहरपुर के टोडी के लिए जा रही थी। बस में सवार मजदूर टोडी में स्थित ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। 11 हजार वोल्ट के हाई टेंशन तारों की चपेट में आते ही बस में आग (Jaipur Bus Tragedy) लग गई। बस में सवार 10 मजदूर आग की चपेट में आ गए ।

    घायल मजदूरों का इलाज जारी

    हादसे की सूचना मिलने पर मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पुहंची। दमकलकर्मियों ने बचाव कार्य शुरू किया। घायल यात्रियों को तुंरत शाहपुरा के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को इलाज के लिए जयपुर रवाना कर दिया गया। वहीं अन्य मजदूरों का इलाज जारी है।

    दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस की आग पर काबू पाया। वहीं हादसे में मृतक दोनों मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज किया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.