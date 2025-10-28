Jaipur Bus Tragedy: जयपुर में मजदूरों से भरी स्लीपर बस में लगी आग, 10 यात्री बुरी तरह झुलसे; 2 की मौत

डिजिटल डेस्क: देश में पिछले कुछ दिनों में बसों में आग लगने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे यात्रियों की जलकर मौत हो गई है। इसी बीच मंगलवार सुबह राजस्थान के जयपुर(Jaipur Bus Fire Accident) से भी एक ऐसी ही एक दुखद घटना की जानकारी सामने आयी है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर में एक स्लीपर बस में आग लगने के कारण 10 यात्री बुरी तरह झूलस गए, इनमें से 2 यात्रियों की मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश से ईंट भट्टे में काम करने आए थे मजदूर मिली जानकारी के यह मजदूरों से भरी बस उत्तर प्रदेश से मनोहरपुर के टोडी के लिए जा रही थी। बस में सवार मजदूर टोडी में स्थित ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। 11 हजार वोल्ट के हाई टेंशन तारों की चपेट में आते ही बस में आग (Jaipur Bus Tragedy) लग गई। बस में सवार 10 मजदूर आग की चपेट में आ गए । घायल मजदूरों का इलाज जारी हादसे की सूचना मिलने पर मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पुहंची। दमकलकर्मियों ने बचाव कार्य शुरू किया। घायल यात्रियों को तुंरत शाहपुरा के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को इलाज के लिए जयपुर रवाना कर दिया गया। वहीं अन्य मजदूरों का इलाज जारी है।