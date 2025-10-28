Jaipur Bus Tragedy: जयपुर में मजदूरों से भरी स्लीपर बस में लगी आग, 10 यात्री बुरी तरह झुलसे; 2 की मौत

डिजिटल डेस्क: देश में पिछले कुछ दिनों में बसों में आग लगने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे यात्रियों की जलकर मौत हो गई है। इसी बीच मंगलवार सुबह राजस्थान के जयपुर(Jaipur Bus Fire Accident) से भी एक ऐसी ही एक दुखद घटना की जानकारी सामने आयी है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर में एक स्लीपर बस में आग लगने के कारण 10 यात्री बुरी तरह झूलस गए, इनमें से 2 यात्रियों की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, मनोहरपुर के पास मजदूरों से भरी बस हाईटेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गई। इससे बस में करंट फैल गया। जिससे बस में आग लग गई। इस हादसे में 10 मजदूर बुरी तरह झूलस गए। इनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूरों की हालत गंभीर बतायी जा रही। सभी को इलाज के लिए जयपुर रैफर किया गया है।
मिली जानकारी के यह मजदूरों से भरी बस उत्तर प्रदेश से मनोहरपुर के टोडी के लिए जा रही थी। बस में सवार मजदूर टोडी में स्थित ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। 11 हजार वोल्ट के हाई टेंशन तारों की चपेट में आते ही बस में आग (Jaipur Bus Tragedy) लग गई। बस में सवार 10 मजदूर आग की चपेट में आ गए ।
हादसे की सूचना मिलने पर मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पुहंची। दमकलकर्मियों ने बचाव कार्य शुरू किया। घायल यात्रियों को तुंरत शाहपुरा के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को इलाज के लिए जयपुर रवाना कर दिया गया। वहीं अन्य मजदूरों का इलाज जारी है।
दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस की आग पर काबू पाया। वहीं हादसे में मृतक दोनों मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज किया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।