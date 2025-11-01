मेरी खबरें
    आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा... वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी के दिन मची भगदड़; 7 श्रद्धालुओं की मौत

    आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी के दिन भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भीड़ का दबाव बढ़ने से मंदिर की रेलिंग टूट गई, जिससे भगदड़ मच गई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 01:08:09 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 01:09:31 PM (IST)
    HighLights

    1. आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़।
    2. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।
    3. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख।

    डिजिटल डेस्क। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

    यह हादसा एकादशी के मौके पर दर्शन के दौरान भारी भीड़ उमड़ने के कारण हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भीड़ का दबाव बढ़ने से मंदिर की रेलिंग टूट गई, जिससे भगदड़ मच गई।

    घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

    घटना के तुरंत बाद घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मृतकों में ज्यादातर महिलाएं हैं, जो सुबह दर्शन के लिए पहुंची थीं।

    मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख

    आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा -

    'श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद और हृदयविदारक है। श्रद्धालुओं की मौत से मैं गहरा दुखी हूं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घायलों को तुरंत और उचित इलाज मुहैया कराया जाए।'


    राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन अलर्ट

    मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बयान जारी करते हुए कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही राज्य कृषि मंत्री के. अच्चन नायडू मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिए हैं ताकि आगे किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

