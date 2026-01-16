हरिद्वार में सख्ती: जगह-जगह लगे 'प्रवेश निषेध' के पोस्टर, हरकी पैड़ी में गैर-हिंदुओं और रीलबाजों पर रोक

डिजिटल डेस्क। सनातन परंपरा के प्रमुख तीर्थ हरकी पैड़ी की धार्मिक मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने के लिए श्री गंगा सभा ने कड़ा कदम उठाया है। हरकी पैड़ी क्षेत्र के 10 से अधिक स्थानों पर अहिंदू प्रवेश निषेध से जुड़े सूचना बोर्ड लगाए गए हैं।

इन चीजों पर पूरी तरह प्रतिबंध श्री गंगा सभा की ओर से यह भी साफ किया गया है कि हरकी पैड़ी और मालवीय द्वीप क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने, फिल्मी गानों पर रील बनाने या किसी भी तरह की वीडियो शूटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि नियमों के उल्लंघन में बनाई गई कोई भी सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।