जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके में दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, अलर्ट मोड पर सुरक्षाबल; सघन तलाशी शुरू

डिजिटल डेस्क: पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में रविवार को एक बार फिर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षाबलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इलाके की सघनता से जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के सांबा में ड्रोन जैसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया। सांबा, रजौरी और पुंछ जिलों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और नियंत्रण रेखा के आस-पास रविवार देर शाम आसमान में कुछ संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं। कम से कम 5 ड्रोनों की आवाजाही दिखी इस सबंध में अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा के आस-पास कम से कम 5 ड्रोनों की आवाजाही देखी गई है। इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षाबलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही उन इलाकों में व्यापक पैमाने पर छानबीन और तलाशी ली जा रही है।