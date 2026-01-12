मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके में दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, अलर्ट मोड पर सुरक्षाबल; सघन तलाशी शुरू

    जम्मू-कश्मीर के सांबा, रजौरी और पुंछ जिलों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और नियंत्रण रेखा के आस-पास रविवार देर शाम आसमान में कुछ संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए देखे ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 02:00:12 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 02:03:52 AM (IST)
    जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर वाले इलाके में दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, अलर्ट मोड पर सुरक्षाबल; सघन तलाशी शुरू
    जम्मू-कश्मीर में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन

    HighLights

    1. जम्मू-कश्मीर के संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए
    2. इन इलाकों में सुरक्षाबलों को अलर्ट पर रखा गया
    3. व्यापक पैमाने पर छानबीन और तलाशी ली जा रही

    डिजिटल डेस्क: पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में रविवार को एक बार फिर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। इसके साथ ही सुरक्षाबलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इलाके की सघनता से जांच की जा रही है।

    जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के सांबा में ड्रोन जैसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया। सांबा, रजौरी और पुंछ जिलों अंतरराष्ट्रीय सीमा पर और नियंत्रण रेखा के आस-पास रविवार देर शाम आसमान में कुछ संदिग्ध ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं।

    कम से कम 5 ड्रोनों की आवाजाही दिखी

    इस सबंध में अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा के आस-पास कम से कम 5 ड्रोनों की आवाजाही देखी गई है। इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षाबलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही उन इलाकों में व्यापक पैमाने पर छानबीन और तलाशी ली जा रही है।


    स्थानीय लोगों ने भी ड्रोन को उड़ते देखा है। सांबा में रामगढ़ के चक बबराल और पंगधोर गांव के लोगों ने ड्रोन की गतिविधि देखी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से कुछ ड्रोन आए थे। उनमें लाल और नीले रंग की लाइट जल रही थी।

    जवानों ने की फायरिंग

    ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ड्रोन पाकिस्तान की ओर से आए और कुछ मिनट तक भारतीय सीमा के भीतर आसमान में मंडराते रहे। इसके बाद ड्रोन लौट गए। रजौरी के नौशेरा सेक्टर की सुरक्षा कर रहे जवानों ने शाम करीब 6:35 बजे गनिया-कलसियान गांव के ऊपर ड्रोन की गतिविधि देखी। जिसके बाद जवानों की ओर से मध्यम और हल्की मशीनगनों से गोलीबारी भी की गई।

    यह भी पढ़ें- रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की चमक दिखावे की, आए दिन सुविधाएं होती हैं ठप, यात्री परेशान

    वहीं रजौरी जिले के तेरियाथ के इलाके के गांव में भी शाम को 6:35 बजे ड्रोन दिखाई दिया। अधिकारियों के अनुसार, लाल बत्ती वाला कोई उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट कलाकोट के धर्मसाल गांव की ओर से आया और फिर भरख की ओर चला गया। वहीं शाम 7:15 बजे सांबा के रामगढ़ सेक्टर में चक बाबरल गांव के ऊपर भी टिमटिमाती बत्ती वाली कोई उड़ती हुई वस्तु कुछ मिनटों तक नजर आयी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.