बंगाल में सुवेंदु के काफिले पर हमला, बुलेटप्रूफ गाड़ी पर बरसीं लाठियां, दिल्ली ने मांगी रिपोर्ट, बीजेपी ने घेरा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 2026 की चुनावी दहलीज पर कदम रखते ही सियासी पारा उबलने लगा है। शनिवार की रात पश्चिम मेदिनीपुर का चंद्रकोना इलाका उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। इस घटना ने न केवल राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि कोलकाता से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है।

बांस की लाठियां और मूकदर्शक पुलिस तारीख 10 जनवरी, वक्त रात के अंधेरे का। सुवेंदु अधिकारी पुरुलिया में एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित कर वापस कोलकाता लौट रहे थे। आरोप है कि जैसे ही उनका काफिला चंद्रकोना रोड मार्केट के पास पहुँचा, तृणमूल कांग्रेस के झंडे थामे एक उग्र भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। देखते ही देखते उनकी बुलेटप्रूफ गाड़ी पर बांस की लाठियों से प्रहार शुरू हो गए। सुवेंदु अधिकारी ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला काफी देर तक चलता रहा, लेकिन पास खड़ी स्थानीय पुलिस तमाशबीन बनी रही। इस दुस्साहस के विरोध में भाजपा नेता ने रात चंद्रकोना थाने के फर्श पर ही बैठकर गुजारी।