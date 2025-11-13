बाबरी मस्जिद विध्वंस से निकला Delhi blast का कनेक्शन, पढ़ें कैसे फेल हुई 6 दिसंबर को बड़े हमले की आतंकी साजिश

डिजिटल डेस्कः दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी घटना बताया है। जांच में यह खुलासा हुआ कि डॉ. उमर नबी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी (6 दिसंबर) के दिन बड़े हमले की साजिश रची थी। इस साजिश के तार जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों से जुड़े मिले हैं, जिनसे उमर की मुलाकात भी हुई थी।

उमर नबी 6 दिसंबर को हमला करने की तैयारी में था जांच एजेंसियों के अनुसार, विस्फोटकों से भरी कार चला रहा उमर नबी 6 दिसंबर को हमला करने की तैयारी में था। सोमवार शाम हुए इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। जांच में शामिल अधिकारियों ने बताया कि उमर और उसका सहयोगी डॉ. मुजम्मिल गनई ने 2021 में तुर्किये यात्रा के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के सक्रिय सदस्यों से मुलाकात की थी।