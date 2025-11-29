TMC विधायक के भड़काऊ बोल, कहा- 'हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, रोकने पर 100 के बदले 500 शहीद करेंगे'

डिजिटल डेस्क। 'हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, किसी में दम है तो रोककर दिखाए' तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर का यह बयान शुक्रवार को सामने आते ही बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। राज्य ब्यूरो, कोलकाता के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले में मस्जिद निर्माण की घोषणा कर चुके कबीर ने अब और भी तीखी टिप्पणी की है, जिसके बाद प्रदेश राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

भाजपा की ओर से जारी एक वीडियो में भरतपुर से TMC विधायक कबीर यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने वालों को “भारी परिणाम” भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर किसी ने बाधा डाली तो उसे अंजाम का सामना करना पड़ेगा।