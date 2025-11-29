TMC विधायक के भड़काऊ बोल, कहा- 'हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, रोकने पर 100 के बदले 500 शहीद करेंगे'

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 08:38:00 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 08:53:27 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क। 'हम बाबरी मस्जिद बनाकर रहेंगे, किसी में दम है तो रोककर दिखाए' तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर का यह बयान शुक्रवार को सामने आते ही बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। राज्य ब्यूरो, कोलकाता के अनुसार मुर्शिदाबाद जिले में मस्जिद निर्माण की घोषणा कर चुके कबीर ने अब और भी तीखी टिप्पणी की है, जिसके बाद प्रदेश राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

    भाजपा की ओर से जारी एक वीडियो में भरतपुर से TMC विधायक कबीर यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकने वालों को “भारी परिणाम” भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर किसी ने बाधा डाली तो उसे अंजाम का सामना करना पड़ेगा।


    गौरतलब है कि कबीर ने हाल ही में ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने जनसंख्या आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि “अभी हम 37 प्रतिशत हैं, मस्जिद बनने तक 40 प्रतिशत हो जाएंगे।”

    शहीद कर देंगे

    उन्होंने आगे कहा, “जो हमें रोकना चाहेगा, यह याद रखे, हम शहीद हो जाएंगे। अगर हमारे 100 लोग शहीद हुए, तो हम उनके 500 को शहीद कर देंगे।” बांग्लादेश सीमा से लगे इस जिले का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि यहां मुसलमानों की आबादी 70 प्रतिशत है और जो भी हमारे खिलाफ होगा, उसे गंभीर अंजाम भुगतने होंगे।

    उमा भारती के उस पुराने बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया, जिसमें उमा ने कहा था कि बाबरी मस्जिद बनने पर “एक-एक ईंट उखाड़ दूंगी।” इस पर कबीर ने कहा कि “यह अयोध्या नहीं, मुर्शिदाबाद है।”

    बीजेपी ने बोला हमला

    कबीर के बयान पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। पार्टी नेताओं ने वीडियो साझा कर कहा कि कबीर “बाबर की विचारधारा” से प्रभावित लगते हैं, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि “उनकी रगों में बाबर का खून दौड़ रहा है।” वहीं भाजपा नेता रूपा गांगुली ने इस बयान को बंगाल की बढ़ती तुष्टीकरण राजनीति का “खतरनाक उदाहरण” बताया। कबीर इससे पहले भी कई बार इसी तरह के भड़काऊ बयान देकर सुर्खियों में आ चुके हैं।

