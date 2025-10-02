हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, तीन की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, नाहन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दशहरा के दिन एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बारात में जा रही एक कार नैनाटिक्कर-ढंगयार मार्ग पर किला कलाच के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

सुल्तानपुर रेफर किए गए घायल घायलों को इलाज के लिए एमएमयू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सुल्तानपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सोलन जिला के अर्की उपमंडल के घेणा भूमती गांव से बारात पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के ढंगयार जा रही थी। गुरुवार सुबह लगभग 9 बजे किला कलाच के पास कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई।