हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, तीन की हालत गंभीर

    Himachal Pradesh Road Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दशहरा के दिन एक दुखद घटना घटी, जहां बारात में जा रही कार एक गहरी खाई में गिर गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 02:36:35 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 02:36:35 PM (IST)
    HighLights

    1. दशहरे के दिन सिरमौर में दर्दनाक सड़क हादसा
    2. खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, तीन घायल
    3. बारात पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के ढंगयार जा रही थी

    डिजिटल डेस्क, नाहन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में दशहरा के दिन एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बारात में जा रही एक कार नैनाटिक्कर-ढंगयार मार्ग पर किला कलाच के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    सुल्तानपुर रेफर किए गए घायल

    घायलों को इलाज के लिए एमएमयू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सुल्तानपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सोलन जिला के अर्की उपमंडल के घेणा भूमती गांव से बारात पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के ढंगयार जा रही थी। गुरुवार सुबह लगभग 9 बजे किला कलाच के पास कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई।

    जयदेव और केशव की हालत काफी गंभीर

    इस हादसे में वीरेंद्र और लीला दत्त की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक केशव, जयदेव और कमलचंद घायल हो गए। इनमें से जयदेव और केशव की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मामले पर पुलिस थाना पच्छाद के प्रभारी जय सिंह ने बताया कि कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से यह दुखद घटना हुई। हादसे की जांच की जा रही है।

