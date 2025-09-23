मेरी खबरें
    GST New Rate: क्या ट्रेन का टिकट भी होगा सस्ता?, जानिए जीएसटी कम होने से कितना होगा आपको फायदा

    सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की दरों में कटौती की है, जिसका सीधा असर रेलवे टिकटों पर भी पड़ने वाला है। खासकर उन टिकटों पर जहां कैटरिंग चार्ज शामिल होता है। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों और प्लेटफार्म पर बिकने वाले रेल नीर और अन्य पानी की बोतलों की कीमत में 1-1 रुपये की कटौती कर दी है।

    GST New Rate: क्या ट्रेन का टिकट भी होगा सस्ता?, जानिए जीएसटी कम होने से कितना होगा आपको फायदा
    क्या ट्रेन का टिकट भी होगा सस्ता

    1. सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की दरों में कटौती की है
    2. इसका सीधा असर रेलवे टिकटों पर भी पड़ने वाला है
    3. खासकर उन टिकटों पर जहां कैटरिंग चार्ज शामिल होता है

    एजेंसी, दिल्ली। सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की दरों में कटौती की है, जिसका सीधा असर रेलवे टिकटों पर भी पड़ने वाला है। खासकर उन टिकटों पर जहां कैटरिंग चार्ज शामिल होता है।

    रेल मंत्रालय ने ट्रेनों और प्लेटफार्म पर बिकने वाले रेल नीर और अन्य पानी की बोतलों की कीमत में 1-1 रुपये की कटौती कर दी है। हालांकि, बोतलों पर पुराने प्रिंट रेट (15 और 10 रुपये) ही छपे हैं, लेकिन यात्रियों से अब कम रेट वसूलने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को इस पर सख्त गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

    शताब्दी, राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में यात्रियों से खाने का विकल्प पूछा जाता है। यदि यात्री सहमति देता है तो उसका चार्ज टिकट में जोड़ दिया जाता है। अब GST दरें कम होने से रेलवे खाने-पीने की वस्तुओं के दामों में भी कटौती कर सकता है, जिससे यात्रियों को टिकट पर राहत मिलेगी।

    पानी के दाम ऐसे घटे

    रेल मंत्रालय ने आदेश जारी कर बताया कि 1 लीटर की बोतल अब 15 की बजाय 14 रुपये और 500 एमएल की बोतल 10 की बजाय 9 रुपये में दी जाएगी। स्टॉक पर पुराने दाम छपे होने के बावजूद नया रेट ही लागू रहेगा।

