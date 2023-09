उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर दिए विवादित बयान पर कायम, हो रहा विरोध

मीडिया ने इस बारे में जब उनसे बात करना चाही तो उदयनिधि यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि मैंने अपनी बात सोशल मीडिया पर रख दी है। जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने सनातन धर्म का पालन करने वालों को मारने के लिए नहीं कहा है। सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। सनातन धर्म को खत्म करने का मतलब मानवता और समानता को कायम रखना है। उदयनिधि ने आखिरी में लिखा है कि मैं अपने कहे एक शब्द पर कायम हूं।

I never called for the genocide of people who are following Sanatan Dharma. Sanatan Dharma is a principle that divides people in the name of caste and religion. Uprooting Sanatan Dharma is upholding humanity and human equality.

I stand firmly by every word I have spoken. I spoke… https://t.co/Q31uVNdZVb

— Udhay (@Udhaystalin) September 2, 2023