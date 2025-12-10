मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    OYO जाने वालों के लिए अच्छी खबर! आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं, पढ़ें नया नियम

    यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बदलाव OYO जैसे होटलों, इवेंट ऑर्गनाइजरों और टेलीकॉम कंपनियों जैसे ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 07:34:55 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 07:34:55 PM (IST)
    OYO जाने वालों के लिए अच्छी खबर! आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं, पढ़ें नया नियम
    OYO में आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं

    डिजिटल डेस्क। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब UIDAI आधार की फिजिकल फोटोकॉपी (Hard Copy) इकट्ठा करने और स्टोर करने पर रोक लगाने जा रही है। यह बदलाव OYO जैसे होटलों, इवेंट ऑर्गनाइजरों और टेलीकॉम कंपनियों जैसे ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने वाली संस्थाओं को प्रभावित करेगा।

    डिजिटल वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य

    नए नियम के लागू होने के बाद, इन संस्थाओं को UIDAI के साथ रजिस्टर करना होगा और वेरिफिकेशन के लिए QR कोड या आधार ऐप का उपयोग करके डिजिटल आधार वेरिफिकेशन करना होगा।

    UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने बताया कि यह नया फ्रेमवर्क आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन करने वाली संस्थाओं के लिए सिस्टम के साथ रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य कागज-आधारित आधार वेरिफिकेशन को कम करना है। इस नियम को अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा।


    प्राइवेसी और सुरक्षा में सुधार

    आधार कार्ड पर QR कोड में एन्क्रिप्टेड (गुप्त) डेमोग्राफिक जानकारी होती है। इसका उपयोग करने से संवेदनशील विवरणों को उजागर किए बिना सुरक्षित सत्यापन संभव होगा। यह नई तकनीक तेज होगी और पहचान की चोरी (Identity Theft) के खतरे को भी कम करेगी।

    कुमार के अनुसार, अथॉरिटी एक नए ऐप की बीटा-टेस्टिंग कर रही है, जो केंद्रीय आधार डेटाबेस सर्वर की आवश्यकता के बिना ही ऐप-टू-ऐप वेरिफिकेशन को सक्षम करेगा।

    यह बदलाव यूजर्स की प्राइवेसी सुनिश्चित करेगा और उनके आधार डेटा के गलत इस्तेमाल या लीक होने के जोखिम को समाप्त करेगा। अब वेरिफिकेशन आसान, कागज रहित और अधिक सुरक्षित हो जाएगा।

    इसे भी पढ़ें... Explainer: दिल्ली से ज्यादा खराब थी इन शहरों की AQI, आज लेते हैं राहत की सांस, क्या भारत में भी मॉडल हो सकता है लागू?

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.