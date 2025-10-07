UPI New Rules: 8 अक्टूबर से बदल रहे हैं डिटिजल पेमेंट के नियम, अब यह करना होगा

यूपीआई के नए नियम, 8 अक्टूबर से: 8 अक्टूबर, 2025 से, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल भुगतान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़े कदम में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूपीआई लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति देने वाले नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है।

अभी तक, उपयोगकर्ताओं को भुगतान को अधिकृत करने के लिए एक संख्यात्मक पिन दर्ज करना आवश्यक था। हालांकि, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि नए दिशानिर्देशों के तहत, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अन्य जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म चेहरे की पहचान और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों का समर्थन करेंगे, जो आधार से जुड़े क्रेडेंशियल्स का लाभ उठाएंगे। यूपीआई भुगतान बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करेगा रिपोर्टों के अनुसार, यूपीआई भुगतान अब चेहरे की पहचान और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जैसे बायोमेट्रिक सत्यापन विधियों के माध्यम से प्रमाणित किए जाएंगे।

यह प्रणाली लेनदेन सत्यापन के लिए आधार ढांचे के तहत संग्रहीत बायोमेट्रिक विवरणों का उपयोग करेगी।

इस अपग्रेड को 8 अक्टूबर को शुरू किए जाने की उम्मीद है, जिसमें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में नई सुविधा का अनावरण करने की संभावना है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुरक्षा को कैसे बढ़ावा देगा? नया फीचर, जिसे 8 अक्टूबर को शुरू किया जाना है, वर्तमान संख्यात्मक पिन प्रणाली में सुरक्षा खामियों को दूर करता है, जो कंधे से सर्फिंग, डिवाइस स्किमिंग और पिन चोरी या दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील है।