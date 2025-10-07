मेरी खबरें
    UPI New Rules: 8 अक्टूबर से बदल रहे हैं डिटिजल पेमेंट के नियम, अब यह करना होगा

    यूपीआई के नए नियम: 8 अक्टूबर, 2025 से, भारत में यूपीआई भुगतान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का समर्थन करेगा, जिससे सुरक्षा और लेनदेन की गति में काफी वृद्धि होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए दिशानिर्देशों के तहत, उपयोगकर्ता अपने आधार क्रेडेंशियल्स से जुड़े चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट स्कैन के माध्यम से भुगतान को प्रमाणित कर सकेंगे।

    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 07:00:20 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 07:04:45 PM (IST)
    1. अब चेहरे की पहचान और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जैसे बायोमेट्रिक सत्यापन से प्रमाणित किए जाएंगे।
    2. यह प्रणाली लेनदेन सत्यापन के लिए आधार ढांचे के तहत बायोमेट्रिक विवरणों का उपयोग करेगी।
    3. डिजिटल भुगतान विशेषज्ञों का मानना है नया फीचर सुरक्षा और लेनदेन की गति में सुधार करेगा।

    यूपीआई के नए नियम, 8 अक्टूबर से: 8 अक्टूबर, 2025 से, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से डिजिटल भुगतान में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़े कदम में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूपीआई लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की अनुमति देने वाले नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है।

    अभी तक, उपयोगकर्ताओं को भुगतान को अधिकृत करने के लिए एक संख्यात्मक पिन दर्ज करना आवश्यक था। हालांकि, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि नए दिशानिर्देशों के तहत, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अन्य जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म चेहरे की पहचान और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों का समर्थन करेंगे, जो आधार से जुड़े क्रेडेंशियल्स का लाभ उठाएंगे।

    यूपीआई भुगतान बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करेगा

    • रिपोर्टों के अनुसार, यूपीआई भुगतान अब चेहरे की पहचान और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जैसे बायोमेट्रिक सत्यापन विधियों के माध्यम से प्रमाणित किए जाएंगे।

    • यह प्रणाली लेनदेन सत्यापन के लिए आधार ढांचे के तहत संग्रहीत बायोमेट्रिक विवरणों का उपयोग करेगी।

    • इस अपग्रेड को 8 अक्टूबर को शुरू किए जाने की उम्मीद है, जिसमें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में नई सुविधा का अनावरण करने की संभावना है।

    बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुरक्षा को कैसे बढ़ावा देगा?

    • नया फीचर, जिसे 8 अक्टूबर को शुरू किया जाना है, वर्तमान संख्यात्मक पिन प्रणाली में सुरक्षा खामियों को दूर करता है, जो कंधे से सर्फिंग, डिवाइस स्किमिंग और पिन चोरी या दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील है।

    • इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों या प्रौद्योगिकी के साथ कम सहज लोगों को प्रत्येक लेनदेन के लिए पिन दर्ज करना मुश्किल लगता है, जिसे बायोमेट्रिक सत्यापन का उद्देश्य आसान बनाना है।

    • डिजिटल भुगतान विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया फीचर सुरक्षा और लेनदेन की गति में काफी सुधार करेगा।

    • आधार से जुड़े बायोमेट्रिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करके, रोलआउट के सुचारू और स्केलेबल होने की उम्मीद है।

    • हालांकि, पिन-आधारित सत्यापन अभी भी उपयोगकर्ताओं के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा, जो लचीलापन और सुविधा प्रदान करेगा।

    बायोमेट्रिक यूपीआई सत्यापन चुनिंदा बैंकों में लॉन्च किया जाएगा

    यूपीआई लेनदेन के लिए आगामी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुविधा शुरू में चुनिंदा बैंकों और वॉलेट ऐप्स के लिए शुरू की जाएगी, जैसा कि जागरण डॉट कॉम ने बताया। यह सुविधा धीरे-धीरे शुरू की जाएगी, अंततः पूरे भारत में सभी यूपीआई उपयोगकर्ताओं तक पहुंचेगी।

