Weather Update: दिल्ली से MP-राजस्थान तक बारिश का कहर, बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त, SDRF ने बचाई सैकड़ों जानें

डिजिटल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश ने हालात बिगाड़ (Weather Update Today) दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के छतरपुर, द्वारका, पालम, वसंत कुंज और महरौली जैसे इलाकों में 10 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री तक रहने का अनुमान है।

दिल्ली में इस बार अगस्त का महीना पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक बारिश वाला दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार अब तक 399.8 मिमी बारिश हो चुकी है। यह 2010 के बाद सबसे ज्यादा है।

वहीं, पहाड़ी राज्यों में हालात और भी चिंताजनक बने हुए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। चमोली जिले के देवाल क्षेत्र में बादल फटने से तबाही मच गई है, कई लोग लापता हैं और नदियां उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत-बचाव कार्य तेज़ करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, मंडी और सिरमौर में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

मध्य-प्रदेश के गुना और दमोह से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही द्रोणिका के प्रभाव से शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा (Heavy Rain) की संभावना है। मौसम विभाग ने खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और पांढुर्ना में भारी वर्षा का अनुमान जताया है

UP-बिहार में मौसम का हाल

उत्तर प्रदेश और बिहार में फिलहाल बारिश की रफ्तार धीमी है, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। यूपी में कुछ जिलों में हल्की उमस महसूस हो सकती है। 1-2 सितंबर को पश्चिमी यूपी में जोरदार बारिश हो सकती है। बिहार में 30 अगस्त से 1 सितंबर तक कई इलाकों में भारी बारिश से जलभराव और यातायात प्रभावित हो सकता है। ओडिशा में भी तूफानी बारिश का खतरा मंडरा रहा है।

राजस्थान में बारिश का कहर

राजस्थान में शुक्रवार को बारिश से जुड़े हादसों में चार लोगों की मौत हो गई। चितौड़गढ़ में रूपारेल नदी में एक ही परिवार के पांच लोग बह गए, जिनमें तीन को बचा लिया गया। झुंझुनूं के उदयपुरवाटी क्षेत्र में कुंड में डूबने से दो लोगों की मौत हुई। ब्यावर में तालाब में नहाने गईं दो बहनों की मौत हो गई। राज्य सरकार के अनुसार पिछले एक महीने में भारी बारिश के दौरान 130 शव पानी से निकाले गए हैं। SDRF की टीमों ने 856 से ज्यादा लोगों की जान बचाई।

मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान है। 30 अगस्त से 2 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं, 1 और 2 सितंबर को पूर्वी यूपी में भी जोरदार बारिश की संभावना है।

30 अगस्त से 4 सितंबर तक भारी बारिश भारी बारिश का अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत भी इस बार भारी बारिश से प्रभावित रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 अगस्त से 4 सितंबर तक कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यात्रियों को पहाड़ी इलाकों में सतर्क रहना होगा, क्योंकि भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ गया है।