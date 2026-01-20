मेरी खबरें
    Vande Bharat Sleeper Train: खत्म किया ये खास कोटा, जानें अब किसे मिलेगी कंफर्म टिकट
    Vande Bharat Sleeper Train

    एजेंसी, कोलकाता। हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच शुरू हुई देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस आम यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। रेलवे ने इस ट्रेन के परिचालन में एक क्रांतिकारी बदलाव करते हुए 'वीआईपी कोटा' को पूरी तरह खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद अब इस ट्रेन के नियम सार्वजनिक किए गए हैं।

    कोई इमरजेंसी या VIP कोटा नहीं

    रेलवे सूत्रों के मुताबिक, यह ट्रेन पूरी तरह से आम जनता को समर्पित होगी। इसमें मंत्रियों, सांसदों या रेलवे के बड़े अधिकारियों के लिए कोई विशेष कोटा (HO कोटा) नहीं रखा गया है। यहां तक कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी अपने पास (Pass) का उपयोग कर इस ट्रेन में मुफ्त या विशेष अधिकार से यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसका उद्देश्य टिकटिंग प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है।


    सिर्फ कंफर्म टिकट, नो RAC/वेटिंग

    वंदे भारत स्लीपर में यात्रा को अधिक आरामदायक बनाने के लिए रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस ट्रेन में यात्रियों को केवल कंफर्म टिकट ही दिए जाएंगे। इसमें वेटिंग लिस्ट (Waiting List) और आरएसी (RAC) का कोई प्रावधान नहीं होगा। इससे ट्रेन के भीतर भीड़भाड़ नहीं होगी और हर यात्री को अपनी सीट पर शांतिपूर्ण सफर का अनुभव मिलेगा।

    कोच और सीटों का गणित

    इस ट्रेन में कुल 16 कोच हैं, जिनमें यात्रियों के लिए 823 बर्थ की व्यवस्था की गई है...

    • थर्ड एसी: 11 कोच (611 सीटें)

    • सेकंड एसी: 4 कोच (188 सीटें)

    • फर्स्ट एसी: 1 कोच (24 सीटें)

    स्थानीय खान-पान का स्वाद

    ट्रेन की एक और विशेषता यह है कि यात्रियों को सफर के दौरान क्षेत्रीय और स्थानीय भोजन परोसा जाएगा। यह कदम न केवल यात्रियों को नया स्वाद देगा, बल्कि स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा देगा।

