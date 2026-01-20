Vande Bharat Sleeper Train: खत्म किया ये खास कोटा, जानें अब किसे मिलेगी कंफर्म टिकट

एजेंसी, कोलकाता। हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच शुरू हुई देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस आम यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। रेलवे ने इस ट्रेन के परिचालन में एक क्रांतिकारी बदलाव करते हुए 'वीआईपी कोटा' को पूरी तरह खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद अब इस ट्रेन के नियम सार्वजनिक किए गए हैं।

कोई इमरजेंसी या VIP कोटा नहीं रेलवे सूत्रों के मुताबिक, यह ट्रेन पूरी तरह से आम जनता को समर्पित होगी। इसमें मंत्रियों, सांसदों या रेलवे के बड़े अधिकारियों के लिए कोई विशेष कोटा (HO कोटा) नहीं रखा गया है। यहां तक कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी अपने पास (Pass) का उपयोग कर इस ट्रेन में मुफ्त या विशेष अधिकार से यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसका उद्देश्य टिकटिंग प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है।