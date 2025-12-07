Weather Update: पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, यूपी-बिहार सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर के साथ कोहरे का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: दिसंबर शुरू होते ही पहाड़ी राज्यों के साथ पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में आने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश कई राज्यों में तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन और शीतलहर बढ़ा दी है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित पूरे क्षेत्र में न्यूनतम तापमान लगातार घट रहा है। IMD के अनुसार यूपी, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान के कई शहरों में घने कोहरा छाने की संभावना है। जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है।

पहाड़ों पर बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे इस साल दिसंबर के शुरूआती सप्ताह में ही उन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पहाड़ों पर रह रहे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। इन राज्यों में बहुत सारे इलाकों में पारा शुन्य से नीचे चला गया है। हालांकि बर्फबारी के साथ-साथ धूप भी खिल रही है, जिससे पर्यटकों की भीड़ इन इलाकों में लग रही है। मैदानी क्षेत्रों की ओर ठंडी, बर्फीली हवाओं का प्रवाह भी बढ़ गया है। कश्मीर के कई इलाकों में इतनी तेज सर्दी पड़ रही है कि, नदी-झरने जम गए हैं। लद्दाख में मौसम खराब होने के कारण राजधानी लेह में स्कूलों की छूट्टी कर दी गई है। लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है।