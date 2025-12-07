मेरी खबरें
    Weather Update: पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, यूपी-बिहार सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर के साथ कोहरे का अलर्ट

    पहाड़ी इलाकों की बर्फबारी ने पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकती है। IMD ने उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर के साथ-साथ कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 06:32:07 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 06:39:31 AM (IST)
    IMD ने जारी किया कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

    HighLights

    1. पहाड़ों पर भारी बर्फबारी जारी
    2. पंजाब-हरियाणा में शीतलहर
    3. यूपी-बिहार में कड़ाके की ठंड

    डिजिटल डेस्क: दिसंबर शुरू होते ही पहाड़ी राज्यों के साथ पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में आने लगा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश कई राज्यों में तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है।

    मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन और शीतलहर बढ़ा दी है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित पूरे क्षेत्र में न्यूनतम तापमान लगातार घट रहा है। IMD के अनुसार यूपी, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान के कई शहरों में घने कोहरा छाने की संभावना है। जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है।


    पहाड़ों पर बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित

    कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे इस साल दिसंबर के शुरूआती सप्ताह में ही उन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पहाड़ों पर रह रहे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। इन राज्यों में बहुत सारे इलाकों में पारा शुन्य से नीचे चला गया है। हालांकि बर्फबारी के साथ-साथ धूप भी खिल रही है, जिससे पर्यटकों की भीड़ इन इलाकों में लग रही है। मैदानी क्षेत्रों की ओर ठंडी, बर्फीली हवाओं का प्रवाह भी बढ़ गया है।

    कश्मीर के कई इलाकों में इतनी तेज सर्दी पड़ रही है कि, नदी-झरने जम गए हैं। लद्दाख में मौसम खराब होने के कारण राजधानी लेह में स्कूलों की छूट्टी कर दी गई है। लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है।

    दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में शीतलहर

    पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी का असर, पंजाब हरियाणा के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। इन राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही IMD ने इन राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

    यूपी-बिहार में कड़ाके की ठंड

    ठंडी हवाओं और शीतलहर का असर पूरे उत्तर भारत के राज्यों पर है। पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार कड़ाके की ठंड की जद में है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। लोगों को ठिठुरन होने लगी है।

    वहीं उत्तरी जिलों में भी तापमान में तेजी से गिरावट आयी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है। साथ ही घना कोहरा छाने की भी संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    नैनीताल-मसूरी पर्यटकों से गुलजार

    ठंड बढ़ते ही मैदानी इलाकों से पर्यटक उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर पहुंचने लगे हैं। मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल, रानीखेत आदि में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। पर्यटन स्थलों पर होटल लगभग भर चुके हैं, आने वाले दिनों में और पर्यटकों की आमद और अधिक बढ़ेगी।

