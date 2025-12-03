मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में IMD ने जारी की शीतलहर की चेतावनी, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना

    Weather Update Today: देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। एक ओर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, वहीं दक्षिण भारत के कई इलाकों में दितवाह चक्रवात के असर के कारण बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 10 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 06:38:00 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 06:45:38 AM (IST)
    Weather Update: दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में IMD ने जारी की शीतलहर की चेतावनी, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना
    कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

    HighLights

    1. 8 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी
    2. दिल्ली में बढ़ रही ठंड की रफ्तार
    3. पहाड़ों पर भारी बर्फबाड़ी जारी

    डिजिटल डेस्क, Weather Update: देश भर में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। उत्तर भारत जहां कड़ाके की ठंड की चपेट में है, वहीं दक्षिण भारत में चक्रवात दितवाह का असर अभी देखने को मिल रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का क्रम जारी है और इसके बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने करीब 8 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

    आईएमडी के अनुसार, अगले 24 घंटों में कई राज्यों में तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर, दक्षिण भारत में दितवाह चक्रवात कमजोर जरूर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।


    दिल्ली एनसीआर मौसम अपडेट

    राजधानी दिल्ली में ठंड की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। प्रदूषण पहले से ही आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, और अब घना कोहरा भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने आज अधिकांश इलाकों में कोहरा छाने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिसंबर से सुबह के समय शीतलहर का प्रभाव और तेज होने की संभावना है।

    उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड

    यूपी के कई जिलों में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। आईएमडी का कहना है कि बुधवार से मौसम में और ठंडक बढ़ सकती है। कानपुर, आगरा, इटावा, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, टुंडला सहित कई जिलों में आज शीतलहर चलने की संभावना है। पूर्वी यूपी के जिलों में भी तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा।

    यह भी पढ़ें- 20 साल की हिंदू युवती बनना चाहती है मुस्लिम, 3 साल से पढ़ रही नमाज और कलमा; धर्म बदलने के लिए दिया आवेदन

    बिहार में ठंड का असर

    बिहार में भी दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। मौसम विभाग ने पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आज पूरे राज्य में ठंड का असर बढ़ेगा और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।

    दक्षिण भारत में दितवाह चक्रवात का प्रभाव

    चक्रवात दितवाह कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसका असर अब भी दक्षिण भारत में देखा जा सकता है। तमिलनाडु के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। आईएमडी ने चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यह गहरा दबाव उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के समीप लगभग 25 किमी की दूरी पर सक्रिय है और धीरे-धीरे तट की ओर बढ़ रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.