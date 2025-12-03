Weather Update: दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में IMD ने जारी की शीतलहर की चेतावनी, दक्षिण भारत में बारिश की संभावना

डिजिटल डेस्क, Weather Update: देश भर में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। उत्तर भारत जहां कड़ाके की ठंड की चपेट में है, वहीं दक्षिण भारत में चक्रवात दितवाह का असर अभी देखने को मिल रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का क्रम जारी है और इसके बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने करीब 8 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है।

आईएमडी के अनुसार, अगले 24 घंटों में कई राज्यों में तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। दूसरी ओर, दक्षिण भारत में दितवाह चक्रवात कमजोर जरूर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आज भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।