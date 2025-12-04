मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी तेज, कई राज्यों में शीतलहर का बढ़ेगा प्रकोप, दक्षिण में भारी बारिश का अलर्ट

    Weather Update 04 December: देशभर में मौसम ने एक बार फिर बड़ा बदलाव दिखाया है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण शीतलहर तेज हो रही है, जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में तापमान तेजी से गिर रहा है। वहीं, दक्षिण भारत में ‘दितवाह’ तूफान के कमजोर होने के बाद भी भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 06:52:53 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 06:56:06 AM (IST)
    Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी तेज, कई राज्यों में शीतलहर का बढ़ेगा प्रकोप, दक्षिण में भारी बारिश का अलर्ट
    Weather Update: कई राज्यों में चलेगी शीतलहर, बारिश को लेकर भी IMD ने जारी किया अलर्ट। फाइल फोटो

    HighLights

    1. नया पश्चिमी विक्षोभ हिमपात बढ़ाएगा
    2. बिहार-झारखंड में तापमान गिरेगा
    3. दिल्ली में हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं

    डिजिटल डेस्क: देश के कई राज्यों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। उत्तरी तटीय तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 04 दिसंबर (Weather Update 04 December)को भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

    naidunia_image

    दक्षिण भारत के राज्यों में ‘दितवाह’ समुद्री तूफान कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके प्रभाव से तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग (IMD) का अनुमान है कि 4 और 5 दिसंबर को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। इसी दौरान केरल में भी 4 दिसंबर को अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।


    IMD के अनुसार, 4 और 5 दिसंबर को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे इन राज्यों में हिमपात और हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला बढ़ सकता है।

    पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी

    उत्तरी भारत में बढ़ती ठंड का मुख्य कारण पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी है, जिसका प्रभाव दिल्ली-NCR से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक देखा जा रहा है। IMD के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 04 और 05 दिसंबर को शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं, उत्तर राजस्थान में 4 से 6 दिसंबर तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। झारखंड में भी 06 और 07 दिसंबर को ठंडी हवाएं चलेगीं और शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है।

    दिल्ली में हल्के कोहरे का पूर्वानुमान

    दिल्ली में मौसम विभाग ने हल्के कोहरे का पूर्वानुमान जताया है। 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान रह सकता है और सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। हरियाणा से लेकर बिहार तक अगले 10 दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना है। कई इलाकों में रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और सुबह के समय कोहरा यात्रा में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

    राजस्थान में कड़ाके की ठंड

    राजस्थान में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और कई जिलों में शीतलहर (cold wave) का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आई है।

    UP-Bihar के मौसम का हाल

    बिहार में हालांकि अभी शीतलहर की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन तापमान धीरे-धीरे कम होता रहेगा। मौसम केंद्र पटना के अनुसार, अगले दो दिनों में सुबह-शाम कोहरा बढ़ेगा और पछुआ हवाओं के 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बहने की संभावना है। वहीं झारखंड में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान तीन से चार डिग्री तक गिर सकता है।

    उत्तर प्रदेश में भी अगले तीन दिनों में तापमान 2–3 डिग्री तक कम होने की संभावना है। इसके बाद तापमान स्थिर रह सकता है। मध्य और पूर्वी भारत में भी अगले तीन दिनों के दौरान रात का तापमान 2–3 डिग्री तक घट सकता है। पूर्वोत्तर भारत में तापमान दो दिनों तक सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद इसमें भी गिरावट का अनुमान है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.