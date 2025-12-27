Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी, UP, दिल्ली-NCR सहित कई राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के आसमान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी जारी है, जिसके प्रभाव से मैदानी राज्यों में शीतलहर और कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण राजस्थान से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि नए साल पर कश्मीर में बर्फबारी होगी। वहीं पर्यटकों में पहाड़ों जाने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के साथ-साथ बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है।

रोहतांग और बारालाचा में बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रे में शुक्रवार को बर्फबारी हुई है। हालांकि दोपहर बाद बर्फबारी रुक गई। पहाड़ी राज्यों में उंचाई वाले इलाकों में विक्षोभ का असर दिख रहा है, जबकि निचले इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान 0 डिग्री के आस-पास बना हुआ। शिमला, कुफरी और मनाली में भी बादल छाए रहें। संभावना है कि नए साल में इन इलाकों में भी बर्फबारी हो। यह भी पढ़ें- MP Weather Update: प्रदेश में ठंड का कहर बरकरार, 29 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम मैदानी राज्यों में कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से उत्तरी मैदानी राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड के मैदानी इलाके, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी है। पूरे मैदानी इलाके में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई जा रही है।