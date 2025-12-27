मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी, UP, दिल्ली-NCR सहित कई राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट

    पश्चिमी विक्षोभ का असर देश मौसम पर नजर आ रहा है। शनिवार को पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई। वहीं उत्तर के मैदानी इलाके में घना को ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 07:15:16 AM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 07:28:18 AM (IST)
    Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी, UP, दिल्ली-NCR सहित कई राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट
    मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का असर

    HighLights

    1. रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रे में बर्फबारी
    2. बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ी
    3. उत्तर के मैदानी राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी

    डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के आसमान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी जारी है, जिसके प्रभाव से मैदानी राज्यों में शीतलहर और कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण राजस्थान से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    मौसम विभाग का अनुमान है कि नए साल पर कश्मीर में बर्फबारी होगी। वहीं पर्यटकों में पहाड़ों जाने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के साथ-साथ बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है।


    रोहतांग और बारालाचा में बर्फबारी

    हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रे में शुक्रवार को बर्फबारी हुई है। हालांकि दोपहर बाद बर्फबारी रुक गई। पहाड़ी राज्यों में उंचाई वाले इलाकों में विक्षोभ का असर दिख रहा है, जबकि निचले इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान 0 डिग्री के आस-पास बना हुआ। शिमला, कुफरी और मनाली में भी बादल छाए रहें। संभावना है कि नए साल में इन इलाकों में भी बर्फबारी हो।

    यह भी पढ़ें- MP Weather Update: प्रदेश में ठंड का कहर बरकरार, 29 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम

    मैदानी राज्यों में कोहरे का अलर्ट

    मौसम विभाग की ओर से उत्तरी मैदानी राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड के मैदानी इलाके, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी है। पूरे मैदानी इलाके में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- CG Weather Update: उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बरकरार, अगले 24 घंटे शीतलहर का अलर्ट

    दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली

    पिछले दो दिनों में दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर एनसीआर में एयूआई बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 332 रहा, जो इसे बहुत खराब श्रेणी में ले गया, जबकि गुरुवार को यह 234 और एक दिन पहले इसी समय 271 दर्ज किया गया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.