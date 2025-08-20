Weather Update: मुंबई में सैलाब जैसे हालात...ट्रेन-फ्लाइट से लेकर स्कूल-कॉलेज बंद, क्या दिल्ली में आएगी बाढ़? UP के इन जिलों में रेड अलर्ट

डिजिटल डेस्क: दिल्ली और मुंबई का मौसम (Weather Update Today)पूरी तरह से विपरीत हालात दिखा रहा है। दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी और बादलों की लुका-छिपी के बीच उमस भरी गर्मी बनी हुई है, वहीं मुंबई में भारी बारिश (Mumbai Rain) से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राजधानी में जहां अगले पांच दिन तक हल्की से मध्यम वर्षा (Aaj Ka Mausam) की संभावना जताई गई है, वहीं मुंबई और आसपास के जिलों में रेड अलर्ट (IMD Red Alert) जारी किया गया है। जलभराव से लोकल ट्रेनें, फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं और स्कूल-कॉलेज बंद(School Closed) कर दिए गए हैं।

दिल्ली में बारिश के बावजूद उमस दिल्ली में मंगलवार को हल्की बारिश के बावजूद उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बुधवार को भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। मंगलवार को राजधानी का हीट इंडेक्स 44 डिग्री से अधिक रहा जबकि अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम 26.7 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली का एयर इंडेक्स 89 रिकॉर्ड किया गया, जिसे ‘संतोषजनक’ श्रेणी में रखा गया है। अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 34 और न्यूनतम 21 से 25 डिग्री रह सकता है। शुक्रवार और शनिवार को बारिश कुछ तेज हो सकती है।