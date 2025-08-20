Weather Update: मुंबई में सैलाब जैसे हालात...ट्रेन-फ्लाइट से लेकर स्कूल-कॉलेज बंद, क्या दिल्ली में आएगी बाढ़? UP के इन जिलों में रेड अलर्ट

डिजिटल डेस्क: दिल्ली और मुंबई का मौसम (Weather Update Today)पूरी तरह से विपरीत हालात दिखा रहा है। दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी और बादलों की लुका-छिपी के बीच उमस भरी गर्मी बनी हुई है, वहीं मुंबई में भारी बारिश (Mumbai Rain) से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राजधानी में जहां अगले पांच दिन तक हल्की से मध्यम वर्षा (Aaj Ka Mausam) की संभावना जताई गई है, वहीं मुंबई और आसपास के जिलों में रेड अलर्ट (IMD Red Alert) जारी किया गया है। जलभराव से लोकल ट्रेनें, फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं और स्कूल-कॉलेज बंद(School Closed) कर दिए गए हैं।
दिल्ली में मंगलवार को हल्की बारिश के बावजूद उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बुधवार को भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। मंगलवार को राजधानी का हीट इंडेक्स 44 डिग्री से अधिक रहा जबकि अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम 26.7 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली का एयर इंडेक्स 89 रिकॉर्ड किया गया, जिसे ‘संतोषजनक’ श्रेणी में रखा गया है। अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 34 और न्यूनतम 21 से 25 डिग्री रह सकता है। शुक्रवार और शनिवार को बारिश कुछ तेज हो सकती है।
बिहार में आज मिला-जुला मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए लोगों को खुले में न रहने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर है। अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना नहीं है, जिससे लखनऊ, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों में तापमान में बढ़ोतरी और उमस बनी रहेगी।
मुंबई में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पिछले छह घंटे में 200 मिमी से अधिक वर्षा हुई है। मीठी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते करीब 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं।
बारिश के कारण मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की सर्विस बाधित हुई है। CSMT से कुर्ला और कुर्ला से सियोन के बीच लोकल ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। वहीं, हवाई यातायात पर भी असर पड़ा और आठ उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। मुंबई पुलिस ने लोगों को घर से बाहर न निकलने और कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। IMD ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और पालघर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है।
ये भी पढ़ें: Aaj ka Itihas 20 August: राजीव गांधी के जन्म से लेकर विश्वनाथन आनंद की शतरंज उपलब्धि तक... जानें आज की ऐतिहासिक घटनाएं