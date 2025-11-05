मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: हाड़ कंपाने वाली ठंड की दस्तक! कोहरे की चादर से ढके कई प्रदेश, IMD ने जारी की चेतावनी

    Weather Update: मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में ठंड की तेज दस्तक बताया है। UP-बिहार-झारखंड में ठंड बढ़ रही है। MP-राजस्थान में 3–5 डिग्री गिरावट संभव, पश्चिमी हिमालय और कोंकण-गोवा में बारिश, बर्फबारी व तूफानी हवाओं का अलर्ट (IMD Alert) जारी है। तमिलनाडु में बारिश (Heavy Rain) का प्रभाव रहेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 04:02:17 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 04:02:17 PM (IST)
    Weather Update: हाड़ कंपाने वाली ठंड की दस्तक! कोहरे की चादर से ढके कई प्रदेश, IMD ने जारी की चेतावनी
    Weather Update: पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और तेज हवाएं।

    HighLights

    1. बारिश के बाद उत्तर-पश्चिम में ठंड बढ़ेगी।
    2. राजस्थान में 3–5 डिग्री तापमान गिरावट सम्भव।
    3. बिहार-झारखंड में कोहरा और सर्द हवाएं चलेंगी।

    डिजिटल डेस्क: मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों के लिए उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में ठंड तथा कुछ हिस्सों में बारिश-तूफान की चेतावनी (IMD Weather Update) जारी की है। बारिश के बाद कई क्षेत्रों में तापमान में तेज गिरावट की संभावना है और सुबह-शाम सिहरन वाली हवाएं चल रही हैं।

    UP-बिहार-झारखंड में कोहरा और ठंड, राजस्थान-MP में शुष्क मौसम के साथ पारा घटना और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी व तेज हवाओं की संभावना है। दक्षिण और पूर्वी तटों पर भी अलग-अलग दिनों में वर्षा का प्रभाव दिखेगा।

    naidunia_image

    बिहार-झारखंड: सिहरन और घटता तापमान

    बिहार में ठंड की दस्तक हो चुकी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह-शाम सिहरन वाली हवाएँ बहने लगी हैं और रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है तथा कई स्थानों पर कोहरा भी छाने लगा है। झारखंड में भी राजधानी रांची समेत कई जिलों में सुबह-शाम ठंड सताने लगी है और न्यूनतम तापमान घट रहा है।


    naidunia_image

    मध्य प्रदेश: गरज-चमक के साथ बारिश की आशंका

    मध्य प्रदेश में भी बिजली कड़कने और गरज-चमक के साथ तूफानी हवाओं की संभावना बनी हुई है; कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय स्तर पर असुविधा रह सकती है।

    राजस्थान: शुष्क मौसम और तेज ठंड

    मौसम विभाग ने राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में गिरावट आने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में 5 नवंबर से अगले एक सप्ताह उत्तर-पश्चिम हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की उम्मीद है।

    उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र: बारिश और बर्फबारी के साथ तूफानी हवाएँ

    विभाग के मुताबिक 5 नवंबर तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद क्षेत्रों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं का भी खतरा है; हवा की गति 40 से 50 किमी/घंटा तक पहुँचने की संभावना बताई गई है। 4 नवंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है।

    कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र: 5-6 नवंबर को तूफानी बारिश

    मौसम विभाग ने 5 और 6 नवंबर को कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ तूफानी हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है। आवाम को अस्थिर मौसम के मद्देनजर सतर्क रहने की सलाह दी गयी है।

    पूर्वोत्तर: नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 5 नवंबर अलर्ट

    विभाग के अनुसार 5 नवंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तूफानी हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी है। स्थानीय प्रशासन और लोगों को आवश्यक सतर्कता बरतने को कहा गया है।

    तमिलनाडु व दक्षिणी तट: 8 नवंबर तक जारी रहेगी बारिश

    तमिलनाडु में 8 नवंबर तक अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा तथा उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में गरज-चमक के साथ वर्षा का दौर देखा जा सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.