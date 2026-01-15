जनगणना से पहले आवास गणना की जरूरत क्यों? जानें इसकी अहमियत और शुरू होने की तारीख

डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, जनगणना का पहला चरण यानी आवास गणना (Housing Census) और 'हाउस लिस्टिंग' 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके बाद, मुख्य चरण यानी जनसंख्या की वास्तविक गिनती फरवरी 2027 में शुरू की जाएगी। आवास गणना को जनसंख्या गणना की 'बुनियाद' माना जाता है, क्योंकि इसके बिना सटीक जनसंख्या डेटा जुटाना असंभव है।

सिर्फ मकान नहीं, सुविधाओं का भी लेखा-जोखा आवास गणना का मुख्य उद्देश्य देश के हर आवासीय और गैर-आवासीय ढांचे की पहचान करना है। इससे सरकार को यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने घर हैं, जिससे जनसंख्या गणना की योजना बनाना आसान हो जाता है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी परिवार या व्यक्ति गणना से छूट न जाए।