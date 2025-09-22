मेरी खबरें
    दोस्त ही बना दुश्मन ... 60 रुपये के लिए सीने में सरिया घोंपकर की हत्या, पढ़ें हैरान कर देने वाली खबर

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 07:29:49 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 07:29:49 AM (IST)
    एजेंसी, महराजगंज। सिर्फ 60 रुपये को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा हो गया कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। सहकर्मी रहे अजय यादव की हत्या उसके ही साथी प्रेमशंकर पांडेय ने सीने में सरिया घोंपकर कर दी। रविवार को कोल्हुई पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    कैसे हुआ विवाद?

    गोरखपुर जिले के बांसगांव थाना क्षेत्र के मालनपार छेदी डड़वा निवासी अजय यादव पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड कंपनी में डंपर चालक था। वहीं, देवरिया जिले के बरहज निवासी प्रेमशंकर पांडेय उसी कंपनी में टायर मरम्मत का काम करता था। दोनों एकसड़वा स्थित कंपनी के आवास में साथ रहते थे और एक-दूसरे से लेन-देन व दोस्ताना संबंध भी रखते थे।

    कुछ दिन पहले अजय ने प्रेमशंकर को 100 रुपये उधार दिए थे। घटना की रात (शुक्रवार करीब 9:30 बजे) अजय ने शराब पीने के लिए उससे 160 रुपये मांगे। प्रेमशंकर ने आर्थिक तंगी का हवाला देकर केवल 100 रुपये देने की बात कही। इसी बात पर अजय नाराज हो गया और कहासुनी शुरू हो गई।

    मामला इतना बढ़ गया कि गाली-गलौज और मारपीट होने लगी। इसी बीच गुस्से में आए प्रेमशंकर ने मौका पाकर सरिया उठाकर अजय के सीने में घोंप दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    हत्या के बाद गिरफ्तारी

    अजय यादव के पिता रामनयन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रेमशंकर पांडेय के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। रविवार को पुलिस ने उसे बटइडीहा पोखरे के पास से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

