मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पंजाब में ‘जीरो बिजली बिल : हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली

    सरकारी आंकड़ों के अनुसार, औसतन हर घर को 1,500–2,000 रुपये प्रति माह की बचत हो रही है। जालंधर की गुरमीत कौर कहती हैं, “पहले 2,000 रुपये बिल आता था, अब यही राशि बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो रही है।” कृषि क्षेत्र में भी इस नीति का सीधा असर दिखा। फतेहगढ़ साहिब के किसान अमरीक सिंह ने बताया कि अब सिंचाई के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है,

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 04:55:08 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 05:00:50 PM (IST)
    पंजाब में ‘जीरो बिजली बिल : हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली
    पंजाब में मिल रही है किफायती बिजली।

    HighLights

    1. किसानों और आम लोगों को मिली राहत।
    2. गोइंदवाल थर्मल प्लांट से आत्मनिर्भर ऊर्जा।
    3. पंजाब की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बन रहा है।

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने पंजाब में सस्ती और स्थायी बिजली का सपना हकीकत में बदला। जुलाई 2022 से हर घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक राहत हुई।

    सरकारी आंकड़ों के अनुसार, औसतन हर घर को 1,500–2,000 रुपये प्रति माह की बचत हो रही है। जालंधर की गुरमीत कौर कहती हैं, “पहले 2,000 रुपये बिल आता था, अब यही राशि बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो रही है।”

    कृषि क्षेत्र में भी इस नीति का सीधा असर दिखा। फतेहगढ़ साहिब के किसान अमरीक सिंह ने बताया कि अब सिंचाई के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है, जिससे जनरेटर और डीजल खर्च कम हुआ।

    सरकार ने तरनतारन स्थित 540 मेगावाट गोइंदवाल थर्मल प्लांट को अधिग्रहित किया और इसे श्री गुरु अमरदास थर्मल पावर प्लांट नाम दिया। यह प्लांट पंजाब की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की रीढ़ बन रहा है।

    मुख्यमंत्री मान ने कहा, “हमारा लक्ष्य सिर्फ मुफ्त बिजली नहीं, बल्कि ऐसा ऊर्जा ढांचा तैयार करना है जो जनता और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद हो।”

    ‘जीरो बिल क्रांति’ से हर घर, खेत और उद्योग को स्थिर और सस्ती बिजली उपलब्ध हो रही है। यह पहल पंजाब को ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.