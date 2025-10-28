पंजाब में ‘जीरो बिजली बिल : हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, औसतन हर घर को 1,500–2,000 रुपये प्रति माह की बचत हो रही है। जालंधर की गुरमीत कौर कहती हैं, “पहले 2,000 रुपये बिल आता था, अब यही राशि बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो रही है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने पंजाब में सस्ती और स्थायी बिजली का सपना हकीकत में बदला। जुलाई 2022 से हर घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक राहत हुई।

कृषि क्षेत्र में भी इस नीति का सीधा असर दिखा। फतेहगढ़ साहिब के किसान अमरीक सिंह ने बताया कि अब सिंचाई के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है, जिससे जनरेटर और डीजल खर्च कम हुआ।

सरकार ने तरनतारन स्थित 540 मेगावाट गोइंदवाल थर्मल प्लांट को अधिग्रहित किया और इसे श्री गुरु अमरदास थर्मल पावर प्लांट नाम दिया। यह प्लांट पंजाब की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की रीढ़ बन रहा है।

मुख्यमंत्री मान ने कहा, “हमारा लक्ष्य सिर्फ मुफ्त बिजली नहीं, बल्कि ऐसा ऊर्जा ढांचा तैयार करना है जो जनता और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद हो।”

‘जीरो बिल क्रांति’ से हर घर, खेत और उद्योग को स्थिर और सस्ती बिजली उपलब्ध हो रही है। यह पहल पंजाब को ऊर्जा क्षेत्र में आधुनिक और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम है।