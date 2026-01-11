Chanakya Niti: जीवन की हर मुश्किल को आसान बना सकती हैं आचार्य चाणक्य की ये 4 बातें

धर्म डेस्क। महान विद्वान और रणनीतिकार Chanakya ने चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू, राजनीति, व्यवहार, धन, मित्रता और पारिवारिक संबंधों पर गहरी सीख दी है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यहां हम चाणक्य नीति की कुछ अहम शिक्षाएं बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने फैसलों और जीवन-दृष्टि को बेहतर बना सकता है।

1. हर काम भावनाओं से नहीं, विवेक से करें चाणक्य के अनुसार किसी भी कार्य को प्रेम, द्वेष, लालच या मोह में आकर नहीं करना चाहिए। काम को केवल कर्तव्य समझकर और सही तरीके से करना ही उचित होता है। जब निर्णय भावनाओं से ऊपर उठकर लिए जाते हैं, तब वे लंबे समय तक सही साबित होते हैं और व्यक्ति को पछतावे से बचाते हैं।