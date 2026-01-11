मेरी खबरें
    Chanakya Niti: जीवन की हर मुश्किल को आसान बना सकती हैं आचार्य चाणक्य की ये 4 बातें

    महान विद्वान और रणनीतिकार Chanakya ने चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू, राजनीति, व्यवहार, धन, मित्रता और पारिवारिक संबंधों पर गहरी सीख दी है। उनके विचा ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 11:01:25 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 11:01:25 AM (IST)
    Chanakya Niti: जीवन की हर मुश्किल को आसान बना सकती हैं आचार्य चाणक्य की ये 4 बातें
    चाणक्य नीति

    HighLights

    1. भावनाओं से नहीं, विवेक से फैसले लेने की सीख
    2. भविष्य के संकट के लिए धन संचय पर जोर
    3. दोहरे चरित्र वाले लोगों से दूरी रखने की सलाह

    धर्म डेस्क। महान विद्वान और रणनीतिकार Chanakya ने चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू, राजनीति, व्यवहार, धन, मित्रता और पारिवारिक संबंधों पर गहरी सीख दी है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यहां हम चाणक्य नीति की कुछ अहम शिक्षाएं बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने फैसलों और जीवन-दृष्टि को बेहतर बना सकता है।

    1. हर काम भावनाओं से नहीं, विवेक से करें

    चाणक्य के अनुसार किसी भी कार्य को प्रेम, द्वेष, लालच या मोह में आकर नहीं करना चाहिए। काम को केवल कर्तव्य समझकर और सही तरीके से करना ही उचित होता है। जब निर्णय भावनाओं से ऊपर उठकर लिए जाते हैं, तब वे लंबे समय तक सही साबित होते हैं और व्यक्ति को पछतावे से बचाते हैं।


    2. संकट के लिए पहले से तैयारी जरूरी

    चाणक्य नीति सिखाती है कि कठिन समय के लिए धन का संचय आवश्यक है। यह मान लेना गलत है कि अमीर व्यक्ति पर कभी संकट नहीं आता। लक्ष्मी को चंचल बताया गया है, यानी धन स्थायी नहीं होता। इसलिए समझदारी इसी में है कि भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों के लिए पहले से तैयारी रखी जाए।

    3. स्थायी को छोड़ नाशवान के पीछे न भागें

    जो व्यक्ति क्षणिक लाभ के लिए स्थायी और मूल्यवान चीजों को छोड़ देता है, वह अंततः दोनों से हाथ धो बैठता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे फैसले व्यक्ति को खाली हाथ कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा दीर्घकालिक सोच को प्राथमिकता देनी चाहिए।

    4. दोहरे चरित्र वाले लोगों से दूरी बनाएं

    चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की सोच रखते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन भीतर से घातक होते हैं। उनसे मित्रता करने से बचना ही समझदारी है।

