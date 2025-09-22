Aaj Ka Rashifal 22 September 2025: नवरात्रि के पहले दिन इन राशियों को मिलेगा मां का आशीर्वाद, पढ़िए दैनिक राशिफल

धर्म डेस्क। आज का दिन मिलाजुला असर लेकर आया है। मेष, कन्या और कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य और पारिवारिक मतभेद परेशान कर सकते हैं, वहीं वृषभ जातकों को कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी होगी। मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि वालों के लिए दिन शुभ है, जहां सफलता, नए अवसर और पारिवारिक सुख के योग बनेंगे।

सिंह व मीन जातक किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि वृश्चिक और धनु को आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। तुला राशि वालों को आज विवादों और यात्राओं में सतर्कता बरतने की सलाह है। कुल मिलाकर दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है।

मेष - आज का दिन उथल-पुथल भरा रहेगा और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियाँ महसूस हो सकती हैं। आज किसी नए काम की शुरुआत करने से बचना उचित रहेगा, क्योंकि इससे कार्यस्थल पर तनाव और मुस्कान घट सकती है। व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ बाधाओं का सामना करने की संभावना है, जिससे आर्थिक रुझान असंतोषजनक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी कार्यस्थल में परेशानी का दिन बन सकता है और दफ्तरीय कामकाज में बाधा आ सकती है। घर परिवार के रिश्तों में मतभेद पैदा हो सकते हैं। वृषभ - आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। हालांकि पारिवारिक स्तर पर किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है। कार्यस्थल पर मौजूद कुछ विरोधी आपके काम में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। व्यावसायिक स्थिति ठीक-ठाक रहेगी, पर आर्थिक रूप से यह समय अनुकूल नहीं कहा जाएगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अगर नया काम शुरू करने की योजना है, तो उसे पहले अच्छी तरह से सोच-विचार कर ही शुरू करें।

मिथुन - आज का दिन आपके लिए खुशी और सफलता लेकर आया है. कार्यस्थल में सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम गति पकड़ेंगे. आर्थिक स्थिति में भी गति बनेगी और कोई बड़ी सहायता मिल सकती है, जिससे अटका हुआ काम फिर से चालू हो जाएगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा, क्योंकि नजदीकी लोग और आस-पड़ोस आपकी सहायता के लिए सामने आएंगे. घर-परिवार में मंगलमय अवसर बनेंगे। कर्क - आज का दिन आपके लिए सुखद रहने वाला है। मित्रों के साथ छोटी-सी यात्रा पर जा सकते हैं और अपने भविष्य के लिए बड़ा निवेश करने के अवसर बनेंगे। व्यापार-व्यवसाय में कुछ सकारात्मक परिवर्तन के संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन आज अपरिचित लोगों से सावधान रहें और किसी विवाद से दूर ही रहें। अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें ताकि दिन की ऊर्जा सकारात्मक बने। सिंह - आज का दिन आपके लिए शुभ है। आपके विचारों पर सफलता के संकेत दिखाई देंगे और आपके द्वारा सोचे गए कार्य आकाश छू सकेंगे। आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपकी दिशा बदल सकती है और व्यापार-व्यवसाय में लाभ के अवसर बनेंगे। यदि आप चाहें तो आज ही अपना कोई निजी कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उससे लाभ की उम्मीद है। घरवालों के साथ संतोषजनक समय बितेगा। कन्या - आज का दिन आपके लिए कुछ चुनौतियों भरा रहने वाला है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं बनी रह सकती हैं, इसलिए उनकी सेहत पर खास नजर रखें। आज प्रॉपर्टी या घरेलू मामलों से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं, जिसे हल्के में न लें और सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। कार्यस्थल में आर्थिक स्थितियाँ सामान्य से कमजोर रह सकती हैं; संभव है कि आय-व्यय के संतुलन में अस्थिरता रहे।

तुला - आज का दिन सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लंबी यात्राओं पर जाना हो तो अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। आज कुछ समय विवादों में उलझने की संभावना बन सकती है, इसलिए सावधान रहें। व्यापार और व्यवसाय की स्थिति पहले जैसी ही बनी रहेगी, आर्थिक दृष्टि से आज कुछ उतार-चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए मांगलिक रहेगा और नए काम शुरू करने का मौका आपके मन में आ सकता है। इस शुभ अवसर पर आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है, ससुराल से भी धन प्राप्‍त होने की संभावना है, और जीवनसाथी के साथ चले आ रहे मतभेद दूर होंगे। आज किसी लंबी यात्रा पर जाने की सोच बन सकती है, और घर में एक नया मेहमान भी आ सकता है। व्यापार या व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। धनु - आज का दिन आपके लिए खास तौर पर शुभ संकेत लेकर आया है. मन में जो विचार चल रहे हैं, वे एक साकार रूप लेने की दिशा में बढ़ेंगे, और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे. आपके व्यापार और व्यवसाय में लाभ के आसार बढ़ेंगे, और सकारात्मक अवसर आपके रास्ते खुलेंगे. आज आपको किसी विशेष व्यक्ति का आपके घर में आगमन देखने को मिल सकता है,