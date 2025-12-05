Today Love Horoscope 5 December 2025: प्यार, नाराज़गी और रोमांस... मेष से मीन तक आज का लव राशिफल

धर्म डेस्क: 05 दिसंबर 2025 का लव राशिफल (Aaj Ka Love Rashifal 5 December 2025) आज के प्रेम संबंधों में भावनाओं के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। कुछ राशियों में रोमांस और समझदारी का दौर रहेगा, जबकि कई जातकों को रिश्तों में तनाव, गलतफहमी और नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। संवाद, धैर्य और साथी के प्रति संवेदनशीलता आज (Today's Love Horoscope 5 December 2025) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ जातकों के लिए यह दिन प्रेम प्रस्ताव, संबंधों में मजबूती और भावनात्मक निकटता बढ़ाने वाला साबित होगा। वहीं कुछ को सतर्क रहकर रिश्ता संभालने की आवश्यकता होगी।

मेष - आज आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा सकता है, जिनके उजागर होने पर आपसी मतभेद संभव हैं।

वृषभ - लव लाइफ के लिए दिन अच्छा नहीं रहेगा। आपका साथी नाराज़ हो सकता है। उन्हें मनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बेहतर होगा कि दोनों साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएं।

मिथुन - पार्टनर की ओर से कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। उनके व्यवहार से आप प्रसन्न रहेंगे। मौसम के अनुसार दिन रोमांटिक रहेगा और आपको साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

कर्क - आपका पार्टनर अपनी गलती मानकर माफी मांग सकता है। प्रेम के लिए यह समय अनुकूल है। पुरानी बातों को इग्नोर कर दें, संबंध और मजबूत होंगे। आज साथी का भरपूर प्यार मिलेगा।

सिंह - लव पार्टनर के बारे में कोई जानकारी मिलने से मन परेशान हो सकता है। साथी आपको किसी बात में धोखे में रख सकता है। संबंध के लिए शांत होकर बातचीत करना आवश्यक है।

कन्या - आपका साथी आपसे अत्यधिक अपेक्षाएँ रख सकता है, जो पूरी न होने पर नाराजगी बन सकती है। उनके व्यवहार से मन व्यथित रह सकता है। बेहतर होगा कि आज पार्टनर को समय दें।

तुला - आज पार्टनर आपके सामने अपने मन की छुपी बात रख सकता है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आप उनसे खुश रहेंगे। उनकी नजर में आपकी बातें खास महत्व रखेंगी। दोनों बाहर घूमने जा सकते हैं।

वृश्चिक - आज पार्टनर का व्यवहार आपके अनुकूल रहेगा। मौसम का आनंद लेते हुए आपका दिन शानदार बीतेगा। यदि मन की कोई बात अब तक नहीं कही है तो आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा है।

धनु - कोई विरोधी आपके साथी को गलत बातों में उलझा सकता है, जिससे वे आपसे नाराज या रूखे हो सकते हैं। संबंध टूटने जैसी स्थिति भी बन सकती है। बात को न बढ़ाएं, शांत होकर समाधान खोजें।

मकर - पार्टनर बाहर घूमने की जिद कर सकता है। यदि आप उन्हें समय नहीं देंगे तो वे आहत हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आज थोड़ा समय निकालकर साथ में बाहर जाएं जिससे वे खुश रहेंगे।

कुंभ - आज साथी आपसे अपने दिल की बात कह सकता है। आपका लव पार्टनर लाइफ पार्टनर बनने के लिए राज़ी हो सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए दिन बहुत अनुकूल है।

मीन - आज पार्टनर का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, जिससे आप चिंतित रहेंगे। परंतु उनकी परेशानी में आपको उनका भरपूर प्यार व साथ मिलेगा।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।