मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Aaj Ka Rashifal 7 September 2025: आज मिलने वाला है बड़ा ऑफर, होगा बहुत बड़ा फायद; पढ़िए दैनिक राशिफल

    07 सितंबर 2025 का दिन राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहना होगा, जबकि कुछ को व्यापार, करियर और नए अवसरों का लाभ मिलेगा। प्रेम, धन और रिश्तों में उतार-चढ़ाव संभव है। धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 07:04:34 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 07:04:34 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 7 September 2025: आज मिलने वाला है बड़ा ऑफर, होगा बहुत बड़ा फायद; पढ़िए दैनिक राशिफल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष-मिथुन स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव, सतर्कता जरूरी होगी।
    2. वृषभ-सिंह को नए अवसर और खुशी प्राप्त होगी।
    3. कर्क-तुला को चुनौतियों और पारिवारिक तनाव झेलना पड़ेगा।

    धर्म डेस्क। सितारों की चाल और ग्रहों की स्थिति आज के दिन को विशेष बना रही है। कुछ राशियों के लिए यह दिन नई शुरुआत, सफलता और प्रसन्नता लेकर आया है, वहीं कुछ जातकों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है।

    जहां मेष और मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, वहीं वृषभ और सिंह जातकों के लिए दिन शुभ समाचार और उत्साह बढ़ाने वाला साबित होगा। कर्क और तुला राशि वालों को चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है, तो मकर और धनु जातकों को नए अवसर और उपलब्धियों का लाभ मिलेगा।

    आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल...

    मेष - आज का दिन आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। आप अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहेंगे, ताकि छोटी-छोटी परेशानियाँ गंभीर पुरानी बीमारी में न बदल जाएं। साथ ही, अगर आप किसी ।खास काम के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अच्छी तैयारी कर लें ता।कि यात्रा में किसी प्रकार की अड़चन न आए। बिज़नेस और व्यापार के मामले में आज उतार-चढ़ाव दिख सकता है

    वृषभ - आज आपका मन खुशी और संतोष से भर जाएगा। आप किसी नया कार्य शुरू कर सकते हैं और अपने परिचितों में से किसी एक से कार्य क्षेत्र में सहयोग मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में नए अवसर उभरेंगे, जिससे आगे बढ़ने की संभावना बनेगी। घर-परिवार में एक नया मेहमान आ सकता है, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन सकता है।

    मिथुन - आज दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य में हल्की गिरावट महसूस हो सकती है और किसी अपने व्यवहार से आपका मन उद्विग्न रहेगा। व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में सहयोगियों द्वारा आपको नुकसान पहुँचने की संभावना है, इसलिए सावधान रहें। वाहन आदि के उपयोग में भी खास ध्यान दें ताकि किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं।

    कर्क - आज का दिन कुछ चुनौतियों के संकेत दे रहा है। अगर आप किसी नये विचार या परियोजना पर काम करना चाह रहे हैं, तो फिलहाल उसे रोक कर रखें ताकि आप उलझन में न पड़ें। आज कारोबार या व्यवसाय में ज्यादा जोखिम उठाने से बचें और बड़े फैसलों से पहले अच्छी तरह सोच लें। अगर संभव हो तो लंबी यात्राओं को टाल दें और वाहन आदि के उपयोग में सावधानी बरतें ताकि दुरर्घटना से बचा जा सके। शांत बने रहें, धैर्य रखें, और जरूरत पड़े तो योजना को पुनः परखकर सही समय पर कदम उठाएं।

    सिंह - आज का दिन आपके लिए सुखद और शुभ संकेतों से भरा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मन शांत रहेगा। अगर आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलते हैं, तो उनका मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। आज के दिन व्यापार और अन्य क्षेत्रों में व्यावसायिक परिणाम अच्छे रहने की संभावना है, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा। परिवार के वातावरण में मंगलकारी आयोजन होने की भी उम्मीद है, जो घर की खुशी और सौहार्द को बढ़ाएंगे।

    कन्या - आज का दिन आपके लिए खास मायने रखता है। आज आप अपने व्यावसायिक सफर में एक महत्वूर्ण भागीदारी या बड़े साझेदारी की संभावना बना सकते हैं। आपका मन शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, जिससे आप प्रत्येक मौके को बेहतर तरीके से भुना पाएंगे। इसके अलावा आपको अपने परिवार और व्यापार दोनों क्षेत्रों में मान-सम्मान और प्रशंसा मिलने की उम्मीद है। ध्यान रखें कि वाणी पर संयम बनाए रखना जरूरी है

    तुला - यह समय आपके लिए विभिन्न दबावों से भरपूर हो सकता है। पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव के कारण आप अपने आप को बेचैनी में पाएंगे, और पुराने झगड़े फिर से उठ खड़े हो सकते हैं। साथ ही, किसी करीब के व्यक्ति के जाने का दुख भी सामने आ सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ प्रमुख निर्णय लेने के लिए अभी ठोस विचार-विमर्श की जरूरत बनती है, ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके

    वृश्चिक - आज आपका दिन आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आ सकता है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से किसी खास काम को लेकर चिंतित थे, तो आज वही कार्य हल होकर सामने आ सकता है और आपकी कठिनाइयाँ धीरे-धीरे कम होती दिखेंगी। लेकिन इस दिन आपके रिश्तों में कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है; संभव है कि मित्रों से कुछ गलतफहमी या धोखा होने जैसा अनुभव हो। ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखना और विचार-विमर्श से मामले को सुलझाने की कोशिश करना बेहतर होगा। व्यापार के मामले में आज सावधानी बरतना जरूरी है

    धनु - आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। अगर आप रुके हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज उनका सफल संपन्न होना तय दिख रहा है, जिससे मन में दसहरी संतोष और प्रसन्नता बनी रहेगी। दिन के कुछ हिस्सों में पुराने मित्र से मिलने का मौका मिल सकता है, जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और पुरानी यादें ताजा होंगी। इसके साथ ही आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं

    मकर - आज का दिन बेहतरीन रहेगा। व्यापार व व्यवसाय में आपको लाभ होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आप किसी नए कार्य को शुरू करने की योजना पर काम कर सकते हैं। साथ ही व्यवसाय में सहयोगी आपके साथ होंगे, और संभव है कि आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने का विचार करें।

    कुंभ - आज का दिन आपके लिए वाणी पर नियंत्रण रखने का है; वाद-विवाद से खुद को दूर रखें ताकि तनाव बढ़े नहीं। पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, और आप किसी खास व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन जिस काम के पूरे होने की उम्मीद है, उसमें संदेह बना रहेगा। घर के वातावरण में प्यार और मधुरता बनी रहेगी

    मीन - आज के दिन आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव संभव है; खासतौर पर किसी खास व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा जोखिम भरा रह सकता है। ऐसे मौके पर क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज किसी बड़े काम में सफलता मिलने की संभावना कम हो सकती है या वह टल भी सकता है

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.