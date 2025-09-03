Anant Chaturdashi 2025 Wishes & Quotes: अनंत चतुर्दशी पर प्रियजनों को दें खूबसूरत संदेशों से शुभकामनाएं, श्रीहरि बरसाएंगे कृपा

धर्म डेस्क। Anant Chaturdashi 2025 Wishes Quotes Hindi: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की विशेष पूजा और व्रत का महत्व है। श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने पर साधक को अक्षय फल, मनोरथ सिद्धि और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

1- कोई दौलत का दीवाना, कोई शोहरत का दीवाना, पर मेरा दिल शीशे सा, मैं तो बस भगवान विष्णु का दीवाना।

2- श्रीहरि की ज्योति से सबको नूर मिलता है, और नारायण के द्वार पर पहुंचने से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है।

3- लाखों जन्म लेकर भी तुझे कुछ ना मिलेगा, तेरा आरंभ और अंत, दोनों नारायण की शरण में मिलेगा।

4- ताल बाजे, मृदंग बजे, हरि की वीणा गूंजे, अनंत चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर, आपको ढेरों शुभकामनाएं।

5- विष्णु की माया में खो जाऊं, कलयुग की कहानी बन जाऊं, अगर भगवान की कृपा हो जाए, तो अर्जुन सा धनुर्धर बन जाऊं।

6- ना जीने की खुशी, ना मौत का गम, जब तक है दम, नारायण के भक्त रहेंगे हम।

7- श्रीहरि हैं सबके दाता, विष्णु जी ही भाग्यविधाता, जब कोई और काम नहीं आता, नारायण ही साथ निभाता।

8- भगवान विष्णु की छाया बनी रहे आपके ऊपर, जो आपकी किस्मत बदल दे, वह सब आपको मिले, जो आपने कभी नहीं सोचा।

9- वैरागी बनकर जग छूटे, सन्यासी बने तो शरीर छूटे, पर श्याम से प्यार हो जाए तो धरती के सारे बंधन छूट जाएं।

10- ना स्वर है, ना सरगम, ना लय और ना तराना, बस भगवान विष्णु के चरणों में फूल चढ़ाना है।

