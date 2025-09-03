मेरी खबरें
    Anant Chaturdashi 2025 Wishes & Quotes: अनंत चतुर्दशी पर प्रियजनों को दें खूबसूरत संदेशों से शुभकामनाएं, श्रीहरि बरसाएंगे कृपा

    भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। श्रद्धापूर्वक पूजा करने से साधक को अक्षय फल, मनोरथ सिद्धि और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 12:54:06 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 12:54:06 PM (IST)
    अनंत चतुर्दशी पर शुभकामना संदेश भेजें। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की होती है पूजा।
    2. व्रत करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति।
    3. श्रद्धा और भक्ति से मनोकामना सिद्धि संभव।

    धर्म डेस्क। Anant Chaturdashi 2025 Wishes Quotes Hindi: भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की विशेष पूजा और व्रत का महत्व है। श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने पर साधक को अक्षय फल, मनोरथ सिद्धि और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

    इस अवसर पर प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजें...

    शुभकामना संदेश

    1- कोई दौलत का दीवाना, कोई शोहरत का दीवाना, पर मेरा दिल शीशे सा, मैं तो बस भगवान विष्णु का दीवाना।

    Happy Anant Chaturdashi 2024!

    2- श्रीहरि की ज्योति से सबको नूर मिलता है, और नारायण के द्वार पर पहुंचने से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है।

    Happy Anant Chaturdashi 2024!

    3- लाखों जन्म लेकर भी तुझे कुछ ना मिलेगा, तेरा आरंभ और अंत, दोनों नारायण की शरण में मिलेगा।

    Happy Anant Chaturdashi 2024!

    4- ताल बाजे, मृदंग बजे, हरि की वीणा गूंजे, अनंत चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर, आपको ढेरों शुभकामनाएं।

    Happy Anant Chaturdashi 2024!

    5- विष्णु की माया में खो जाऊं, कलयुग की कहानी बन जाऊं, अगर भगवान की कृपा हो जाए, तो अर्जुन सा धनुर्धर बन जाऊं।

    Happy Anant Chaturdashi 2024!

    6- ना जीने की खुशी, ना मौत का गम, जब तक है दम, नारायण के भक्त रहेंगे हम।

    Happy Anant Chaturdashi 2024!

    7- श्रीहरि हैं सबके दाता, विष्णु जी ही भाग्यविधाता, जब कोई और काम नहीं आता, नारायण ही साथ निभाता।

    Happy Anant Chaturdashi 2024!

    8- भगवान विष्णु की छाया बनी रहे आपके ऊपर, जो आपकी किस्मत बदल दे, वह सब आपको मिले, जो आपने कभी नहीं सोचा।

    Happy Anant Chaturdashi 2024!

    9- वैरागी बनकर जग छूटे, सन्यासी बने तो शरीर छूटे, पर श्याम से प्यार हो जाए तो धरती के सारे बंधन छूट जाएं।

    Happy Anant Chaturdashi 2024!

    10- ना स्वर है, ना सरगम, ना लय और ना तराना, बस भगवान विष्णु के चरणों में फूल चढ़ाना है।

    Happy Anant Chaturdashi 2024!

