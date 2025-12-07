FIFA World Cup 2026 से पहले बाबा वेंगा की भविष्यवाणी वायरल, क्या सच में आएंगे एलियन?

धर्म डेस्क। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। आने वाला वर्ष खेलप्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है। FIFA World Cup 2026 फुटबॉल का महाकुंभ कहा जाता है। यह अगले साल 48 टीमों की भागीदारी के साथ आयोजित होगा।

इसका ड्रा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हो चुका है। इस बीच विश्व कप से पहले फिर एक बार प्रसिद्ध बल्गेरियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि बाबा वेंगा ने वर्ष 2026 को लेकर कहा था कि दुनिया पहली बार अलौकिक जीवन यानी एलियंस से संपर्क करेगी। यह घटना एक प्रमुख वैश्विक खेल आयोजन के दौरान घटित होगी। इसी वजह से कई लोग इस भविष्यवाणी को 2026 FIFA विश्व कप से जोड़ रहे हैं। ब्रिटेन के द मेल और स्काई हिस्ट्री जैसे मीडिया संस्थानों ने भी इस भविष्यवाणी को प्रकाशित किया है।