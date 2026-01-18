Basant Panchami 2026: इन शुभ चीजों को घर लाने से मिलेगी मां सरस्वती की कृपा

धर्म डेस्क। वसंत पंचमी का पर्व हर साल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। इस अवसर पर भक्त विधि-विधान से मां सरस्वती की पूजा करते हैं और उन्हें प्रिय वस्तुओं का भोग अर्पित करते हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना करने से शिक्षा, बुद्धि और करियर से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कुछ शुभ वस्तुएं घर लाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं वसंत पंचमी 2026 के शुभ समय और उन चीजों के बारे में, जिन्हें इस दिन घर लाना लाभकारी माना जाता है।
वसंत पंचमी 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त
वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी को सुबह 02:28 बजे आरंभ होगी और 24 जनवरी को सुबह 01:46 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार वसंत पंचमी का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। मां सरस्वती की पूजा के लिए शुभ समय सुबह 07:13 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक रहेगा।
करियर और पढ़ाई में उन्नति
वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की प्रतिमा घर लाकर विधिपूर्वक पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है। पूजा में पीले चावल, हल्दी और अन्य सात्विक वस्तुओं का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे करियर और शिक्षा में सफलता के योग बनते हैं।
पीले रंग से प्रसन्न होती हैं मां सरस्वती
मां सरस्वती को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन पीले फूल, केले और मीठे चावल का भोग अर्पित करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पढ़ाई या करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।
ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि
वसंत पंचमी के दिन किताबें, वाद्य यंत्र या पढ़ाई से जुड़ी वस्तुएं घर लाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से ज्ञान बढ़ता है और मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है।
