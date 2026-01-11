Basant Panchami 2026 : ज्ञान और बुद्धि के लिए बसंत पंचमी पर लगाएं इन चीजों का भोग, बरसेगी मां सरस्वती की कृपा

धर्म डेस्क। हिंदू परंपरा में बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित माना जाता है। वर्ष 2026 में यह पर्व 23 जनवरी, शुक्रवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रद्धा और सही विधि से देवी सरस्वती की पूजा करने से शिक्षा में सफलता मिलती है और जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। पूजा में भोग का विशेष स्थान है, क्योंकि सही भोग अर्पित करने से देवी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है।

बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है। यही कारण है कि इस दिन मां सरस्वती को केसरिया मीठे चावल अर्पित करने की परंपरा है। पीला रंग ज्ञान, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। केसर और हल्दी से बने ये चावल देवी को प्रिय माने जाते हैं और इन्हें चढ़ाने से बुद्धि और सौभाग्य में वृद्धि की मान्यता है। कहा जाता है कि यह भोग जीवन में सुख-समृद्धि का संकेत देता है।