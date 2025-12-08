Chaitra Navratri 2026: कब से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र? जानें तिथि, कलश स्थापना मुहूर्त और देवी पूजन समय

धर्म डेस्क। अंग्रेजी कैलेंडर में नया साल 1 जनवरी (New Year 2026) से शुरू होता है, लेकिन हिंदू नववर्ष (Hindu Navvarsh 2026) की शुरुआत चैत्र माह में मानी जाती है। इसी माह में चैत्र नवरात्र आरंभ होते हैं, जिसमें मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है और सुख-शांति व समृद्धि की कामना से व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, चैत्र नवरात्र (Chaitra Navratri 2026) में मां दुर्गा की साधना करने से जीवन में खुशियां और उन्नति का आगमन होता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र की तिथि और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त।

चैत्र नवरात्र 2026 डेट (Start and End Date) वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को है। इसी दिन से चैत्र नवरात्र (Kab Se Start Date Chaitra Navratri 2026) की शुरुआत होगी। नवमी तिथि 27 मार्च को पड़ेगी और इसी दिन राम नवमी का उत्सव मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्र 2026 कलश स्थापना मुहूर्त (Kalash Sthapana Muhurat) चैत्र नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना करने का विधान है। 19 मार्च को घटस्थापना का मुहूर्त इस प्रकार है-