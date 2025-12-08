Vastu Tips: किस दिशा में सिर करके सोना है शुभ? जानें सोने की सही दिशा और जरूरी नियम

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें सोने की दिशा को लेकर कई महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि सही दिशा में सोने से नींद संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए वास्तु के अनुसार किस दिशा में सोना शुभ माना जाता है, यह जानना जरूरी है।

सोने की शुभ दिशा वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर सिर रखना सर्वोत्तम माना गया है। इन दिशाओं में सोने से मन में शांति बनी रहती है, तनाव कम होता है और थकान दूर होने में मदद मिलती है। इच्छा हो तो किसी ज्योतिषी से भी सलाह ली जा सकती है।