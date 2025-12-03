दिसंबर में पांच बड़े ग्रहों का गोचर होगा, नोट कर लीजिये तारीख और समय

December Planetary Transit 2025: वैदिक ज्योतिष में, नौ बड़े ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु की चाल, घटनाओं को आकार देने और इंसानी जीवन पर असर डालने में अहम भूमिका निभाती है। हर ग्रह खास समय पर अपनी राशि और नक्षत्र बदलता है, जिससे व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर पड़ते हैं। दिसंबर का महीना बहुत ताकतवर होने की उम्मीद है, क्योंकि कई बड़े ग्रह अपनी जगह बदलने वाले हैं। इस महीने होने वाले ग्रहों के गोचर के बारे में डिटेल में जानें।

दिसंबर 2025 में ग्रहों का गोचर सूर्य का गोचर सूर्य पिता, अधिकार, इज़्ज़त और आत्मा को दिखाता है। यह हर 30 दिन में राशि बदलता है। अभी वृश्चिक राशि में मौजूद सूर्य 16 दिसंबर को सुबह 4:26 बजे धनु राशि में चला जाएगा। इस गोचर से जीवन के कई पहलुओं में बड़े बदलाव आने की संभावना है।

मंगल का गोचर मंगल हिम्मत, ताकत और जोश का प्रतीक है। यह आमतौर पर लगभग 45 दिनों तक एक राशि में रहता है। अभी, यह अपनी ही राशि, वृश्चिक में है, और 7 दिसंबर को सुबह 8:27 बजे धनु राशि में जाएगा। इस बदलाव से एनर्जी बढ़ सकती है। बुध का गोचर बुध का संबंध बुद्धि, वाणी, कम्युनिकेशन और तर्क करने की क्षमता से है। अभी, यह तुला राशि में है। दिसंबर में, बुध दो बार अपनी राशि बदलेगा। 6 दिसंबर को रात 8:52 बजे, बुध वृश्चिक राशि में जाएगा, और 29 दिसंबर को सुबह 07:27 बजे, यह धनु राशि में जाएगा। ये बदलाव कम्युनिकेशन, फैसले लेने और दिमागी स्पष्टता पर असर डाल सकते हैं।