मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दिसंबर में पांच बड़े ग्रहों का गोचर होगा, नोट कर लीजिये तारीख और समय

    December Planetary Transit 2025: हर ग्रह खास समय पर अपनी राशि और नक्षत्र बदलता है, जिससे व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर पड़ते हैं। दिसंबर का महीना बहुत ताकतवर होने की उम्मीद है, क्योंकि कई बड़े ग्रह अपनी जगह बदलने वाले हैं।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 05:39:27 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 06:31:47 PM (IST)
    दिसंबर में पांच बड़े ग्रहों का गोचर होगा, नोट कर लीजिये तारीख और समय
    दिसंबर में होगा इन ग्रहों का गोचर।

    HighLights

    1. हर ग्रह खास समय पर अपनी राशि और नक्षत्र बदलता है
    2. जन्म कुंडली के आधार पर अच्छे और बुरे असर पड़ते हैं
    3. दिसंबर का महीना बहुत ताकतवर होने की उम्मीद है

    December Planetary Transit 2025: वैदिक ज्योतिष में, नौ बड़े ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु की चाल, घटनाओं को आकार देने और इंसानी जीवन पर असर डालने में अहम भूमिका निभाती है। हर ग्रह खास समय पर अपनी राशि और नक्षत्र बदलता है, जिससे व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर पड़ते हैं। दिसंबर का महीना बहुत ताकतवर होने की उम्मीद है, क्योंकि कई बड़े ग्रह अपनी जगह बदलने वाले हैं। इस महीने होने वाले ग्रहों के गोचर के बारे में डिटेल में जानें।

    दिसंबर 2025 में ग्रहों का गोचर

    naidunia_image

    सूर्य का गोचर

    सूर्य पिता, अधिकार, इज़्ज़त और आत्मा को दिखाता है। यह हर 30 दिन में राशि बदलता है। अभी वृश्चिक राशि में मौजूद सूर्य 16 दिसंबर को सुबह 4:26 बजे धनु राशि में चला जाएगा। इस गोचर से जीवन के कई पहलुओं में बड़े बदलाव आने की संभावना है।


    मंगल का गोचर

    मंगल हिम्मत, ताकत और जोश का प्रतीक है। यह आमतौर पर लगभग 45 दिनों तक एक राशि में रहता है। अभी, यह अपनी ही राशि, वृश्चिक में है, और 7 दिसंबर को सुबह 8:27 बजे धनु राशि में जाएगा। इस बदलाव से एनर्जी बढ़ सकती है।

    naidunia_image

    बुध का गोचर

    बुध का संबंध बुद्धि, वाणी, कम्युनिकेशन और तर्क करने की क्षमता से है। अभी, यह तुला राशि में है। दिसंबर में, बुध दो बार अपनी राशि बदलेगा। 6 दिसंबर को रात 8:52 बजे, बुध वृश्चिक राशि में जाएगा, और 29 दिसंबर को सुबह 07:27 बजे, यह धनु राशि में जाएगा। ये बदलाव कम्युनिकेशन, फैसले लेने और दिमागी स्पष्टता पर असर डाल सकते हैं।

    बृहस्पति का गोचर

    बृहस्पति ज्ञान, बच्चों, खुशहाली और अच्छे फैसले लेने को दिखाता है। अभी, यह कर्क राशि में रेट्रोग्रेड मोशन में है और रेट्रोग्रेड मोशन में ही मिथुन राशि में जाएगा। यह ट्रांज़िट 5 दिसंबर को दोपहर 3:38 बजे होगा और इससे सीखने और आध्यात्मिक विकास में बड़े बदलाव आ सकते हैं।

    naidunia_image

    शुक्र का ट्रांज़िट

    शुक्र धन, लग्ज़री, प्यार और आराम से जुड़ा है। यह लगभग 23 से 38 दिनों तक एक राशि में रहता है। शुक्र अभी वृश्चिक राशि में है और 20 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 बजे धनु राशि में जाएगा। यह मूवमेंट रिश्तों, फाइनेंस और क्रिएटिव कामों पर असर डाल सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.