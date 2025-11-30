मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Dhanu Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर सूर्य देव देंगे आशीर्वाद, बस करने होंगे ये उपाय; खुल जाएगा भाग्य

    Dhanu Sankranti 2025 Upay: धनु संक्रांति 16 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। सूर्य देव को अर्घ्य, दान, सूर्य मंत्र जप, स्वस्तिक चिन्ह और तांबा-स्वर्ण धारण जैसे उपाय करने से आर्थिक, करियर और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलते हैं। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य को बढ़ाने वाला अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 08:01:17 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 08:03:16 AM (IST)
    Dhanu Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर सूर्य देव देंगे आशीर्वाद, बस करने होंगे ये उपाय; खुल जाएगा भाग्य
    Dhanu Sankranti 2025 remedy: धनु संक्रांति सूर्य देव को प्रसन्न करने का मौका। (फोटो- एआई जनरेटेड)

    HighLights

    1. सूर्य को अर्घ्य दें, नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर आत्मविश्वास बढ़े।
    2. लाल-पीले वस्त्र पहनें, सूर्य मंत्र जपकर बाधाएं हटाएं।
    3. जरूरतमंदों को दान करें, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

    धर्म डेस्क। Dhanu Sankranti 2025 Upay: हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 की धनु संक्रांति 16 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस पवित्र दिन सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं। इस तिथि पर किए गए पुण्य कर्म पूरे वर्ष शुभ फल देते हैं। इस दिस स्नान, दान, सूर्य उपासना और आध्यात्मिक गतिविधियों का बहुत अधिक महत्व होता है।

    संक्रांति पर सूर्य देव को प्रसन्न करने से व्यक्ति के जीवन में करियर उन्नति, आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य लाभ और सौभाग्य का आगमन होता है। इस अवसर पर कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपनाकर कोई भी अपनी किस्मत को सूर्य की भांति चमका सकता है।


    सूर्य देव को अर्घ्य दें

    धनु संक्रांति की सुबह पवित्र स्नान कर तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

    लाल वस्त्र पहनें और सूर्य मंत्र का जाप करें

    लाल या पीले रंग के कपड़े इस दिन विशेष शुभ माने जाते हैं। 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जप करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।

    जरूरतमंदों को दान करें

    गुड़, तिल, चावल, कपड़े, कंबल या भोजन का दान सूर्य देव की विशेष कृपा दिलाता है। इससे आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

    द्वार पर स्वस्तिक बनाएं

    मुख्य द्वार पर हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक चिह्न बनाना घर में सौभाग्य, शांति और समृद्धि लाता है। यह सूर्य ऊर्जा को आकर्षित करने का शुभ उपाय है।

    तांबे या सोने के आभूषण पहनें

    सूर्य देव की धातु तांबा और सोना मानी जाती है। इस दिन इन धातुओं का आभूषण धारण करने से करियर और व्यवसाय में प्रगति के योग बनते हैं।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.