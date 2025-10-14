Chandra Gochar: चंद्रमा के गोचर से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, दीवाली पर मिलेगा शुभ समाचार

धर्म डेस्क: दीवाली 2025 इस बार 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इसी दिन चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर (Chandra Gochar) करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यह गोचर कई राशियों के लिए विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है।
तुला राशि संतुलन, सौंदर्य और संबंधों की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस समय आत्मचिंतन, भावनात्मक स्पष्टता और साझेदारी पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य आनंद सागर पाठक के अनुसार, विशेष रूप से मेष से कर्क राशि तक के जातकों को इस चंद्र गोचर से लाभ प्राप्त हो सकता है।
चंद्रमा आपके छठे भाव में सक्रिय होंगे, जो स्वास्थ्य, सेवा और दिनचर्या से जुड़ा होता है। यह समय अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का है। जैसे ही चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, साझेदारी और सहयोग का महत्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर मान-सम्मान और आर्थिक लाभ के योग हैं।
लाभ मंत्र: “समझदारी से काम करें, ग्रेसफुल तरीके से जीतें।”
उपाय:
चंद्रमा आपके पांचवें भाव को शक्ति देंगे। यह समय सृजनशीलता, प्रेम संबंध और निवेश के लिए अनुकूल है। व्यवसायिक निर्णयों में लाभ और रोमांटिक जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव होगा। चंद्रमा के तुला राशि में आने पर टीमवर्क और संतुलन में सुधार होगा।
लाभ मंत्र: “सृजनशीलता समृद्धि लाती है।”
उपाय:
मिथुन राशि (Gemini):
चंद्रमा आपके चौथे भाव को प्रभावित करेंगे, जो घर, सुख और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। घर की सजावट और परिवार के साथ समय बिताना संतोष देगा। तुला राशि में गोचर के बाद बच्चों और रोमांस से जुड़ी गतिविधियां महत्वपूर्ण होंगी।
लाभ मंत्र: “संतुलन घर से शुरू होता है।”
उपाय:
तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रभाव ऊर्जा, साहस और संवाद कौशल को बढ़ाएगा। छोटी यात्राओं और रचनात्मक प्रयासों के लिए समय अनुकूल है। तुला राशि में गोचर के बाद पारिवारिक भावनाएं और सामंजस्य पर फोकस रहेगा।
लाभ मंत्र: “हल्की बातें बोलें, जीवन रोशन करें।”
उपाय:
