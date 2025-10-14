Chandra Gochar: चंद्रमा के गोचर से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, दीवाली पर मिलेगा शुभ समाचार

धर्म डेस्क: दीवाली 2025 इस बार 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इसी दिन चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर (Chandra Gochar) करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यह गोचर कई राशियों के लिए विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है।

तुला राशि संतुलन, सौंदर्य और संबंधों की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस समय आत्मचिंतन, भावनात्मक स्पष्टता और साझेदारी पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य आनंद सागर पाठक के अनुसार, विशेष रूप से मेष से कर्क राशि तक के जातकों को इस चंद्र गोचर से लाभ प्राप्त हो सकता है।

मेष राशि (Aries): चंद्रमा आपके छठे भाव में सक्रिय होंगे, जो स्वास्थ्य, सेवा और दिनचर्या से जुड़ा होता है। यह समय अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का है। जैसे ही चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, साझेदारी और सहयोग का महत्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर मान-सम्मान और आर्थिक लाभ के योग हैं। लाभ मंत्र: “समझदारी से काम करें, ग्रेसफुल तरीके से जीतें।” उपाय: पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं

हनुमान चालीसा का पाठ करें

भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करें वृषभ राशि (Taurus): चंद्रमा आपके पांचवें भाव को शक्ति देंगे। यह समय सृजनशीलता, प्रेम संबंध और निवेश के लिए अनुकूल है। व्यवसायिक निर्णयों में लाभ और रोमांटिक जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव होगा। चंद्रमा के तुला राशि में आने पर टीमवर्क और संतुलन में सुधार होगा।