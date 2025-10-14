मेरी खबरें
    Chandra Gochar: चंद्रमा के गोचर से इन राशियों की बदलेगी किस्मत, दीवाली पर मिलेगा शुभ समाचार

    Chandra Gochar 2025: दीवाली 2025 खास खगोलीय संयोग के साथ आ रही है। 20 अक्टूबर को जब देश रोशनी के पर्व में डूबा होगा, तभी चंद्रमा कन्या से तुला राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर न सिर्फ खगोलीय दृष्टि से, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 05:50:59 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 06:13:33 PM (IST)
    दीवाली पर चंद्र गोचर से मेष से कर्क तक

    HighLights

    1. चंद्रमा के गोचर से बदलेगी किस्मत
    2. दीवाली पर मिलेगा शुभ समाचार
    3. इन राशियों को मिलेगा बड़ा फायदा

    धर्म डेस्क: दीवाली 2025 इस बार 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इसी दिन चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर (Chandra Gochar) करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, यह गोचर कई राशियों के लिए विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है।

    तुला राशि संतुलन, सौंदर्य और संबंधों की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस समय आत्मचिंतन, भावनात्मक स्पष्टता और साझेदारी पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य आनंद सागर पाठक के अनुसार, विशेष रूप से मेष से कर्क राशि तक के जातकों को इस चंद्र गोचर से लाभ प्राप्त हो सकता है।


    मेष राशि (Aries):

    चंद्रमा आपके छठे भाव में सक्रिय होंगे, जो स्वास्थ्य, सेवा और दिनचर्या से जुड़ा होता है। यह समय अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का है। जैसे ही चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, साझेदारी और सहयोग का महत्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर मान-सम्मान और आर्थिक लाभ के योग हैं।

    लाभ मंत्र: “समझदारी से काम करें, ग्रेसफुल तरीके से जीतें।”

    उपाय:

    • पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं

    • हनुमान चालीसा का पाठ करें

    • भगवान गणेश को लाल फूल अर्पित करें

    वृषभ राशि (Taurus):

    चंद्रमा आपके पांचवें भाव को शक्ति देंगे। यह समय सृजनशीलता, प्रेम संबंध और निवेश के लिए अनुकूल है। व्यवसायिक निर्णयों में लाभ और रोमांटिक जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव होगा। चंद्रमा के तुला राशि में आने पर टीमवर्क और संतुलन में सुधार होगा।

    लाभ मंत्र: “सृजनशीलता समृद्धि लाती है।”

    उपाय:

    • मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें

    • गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं

    मिथुन राशि (Gemini):

    चंद्रमा आपके चौथे भाव को प्रभावित करेंगे, जो घर, सुख और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। घर की सजावट और परिवार के साथ समय बिताना संतोष देगा। तुला राशि में गोचर के बाद बच्चों और रोमांस से जुड़ी गतिविधियां महत्वपूर्ण होंगी।

    लाभ मंत्र: “संतुलन घर से शुरू होता है।”

    उपाय:

    • जरूरतमंदों को दूध या सफेद चावल दान करें

    • 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें

    कर्क राशि (Cancer):

    तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रभाव ऊर्जा, साहस और संवाद कौशल को बढ़ाएगा। छोटी यात्राओं और रचनात्मक प्रयासों के लिए समय अनुकूल है। तुला राशि में गोचर के बाद पारिवारिक भावनाएं और सामंजस्य पर फोकस रहेगा।

    लाभ मंत्र: “हल्की बातें बोलें, जीवन रोशन करें।”

    उपाय:

    • घर के चारों कोनों में दीपक जलाएं

    • देवी पार्वती को सफेद फूल अर्पित करें

    • तुलसी को जल दें

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

