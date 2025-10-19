Diwali 2025: दिवाली पर दीये के नीचे रखे ये चीज, खोल देगी आपका भाग्य

धर्म डेस्क। दिवाली का पर्व हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शुभ अवसरों में गिना जाता है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती हैं और उन्हें धन, सौभाग्य तथा खुशहाली का वरदान देती हैं।

शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस दिन दीपक के नीचे कुछ विशेष वस्तुएं रखी जाएं तो देवी लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और घर-परिवार में स्थायी समृद्धि का वास होता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का आसान उपाय वैदिक परंपराओं के अनुसार, दीपक को सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि देवता और देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। दीपक के नीचे शुभ वस्तु रखने से घर में सुख, शांति और सफलता का वास होता है।