Diwali 2025: दिवाली पर दीये के नीचे रखे ये चीज, खोल देगी आपका भाग्य

धर्म डेस्क। दिवाली का पर्व हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शुभ अवसरों में गिना जाता है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती हैं और उन्हें धन, सौभाग्य तथा खुशहाली का वरदान देती हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस दिन दीपक के नीचे कुछ विशेष वस्तुएं रखी जाएं तो देवी लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और घर-परिवार में स्थायी समृद्धि का वास होता है।
वैदिक परंपराओं के अनुसार, दीपक को सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि देवता और देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। दीपक के नीचे शुभ वस्तु रखने से घर में सुख, शांति और सफलता का वास होता है।
अक्षत (चावल): चावल को पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ज्योतिष के अनुसार, चावल शुक्र ग्रह से संबंधित है, जो धन और वैभव के कारक हैं। दीपक के नीचे थोड़े से चावल रखने से आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सुख बढ़ता है।
हल्दी: हल्दी को शुभता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दीपक के नीचे साबुत हल्दी की गांठ या थोड़ी हल्दी रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता बढ़ती है।
सिक्का: सिक्का धन और स्थायी समृद्धि का प्रतीक है। दीपक के नीचे एक रुपया या धातु का सिक्का रखने से लक्ष्मी कृपा स्थिर रहती है। पूजा के बाद इस सिक्के को तिजोरी में रखने से पूरे साल आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।