Ganesh Chaturthi 2025: गणेशजी की पत्नियां रिद्धि -सिद्धि से महिलाएं सीख सकती हैं जीवन की असली ताकत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गणेशोत्सव के मौके पर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना के साथ उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी विशेष चर्चा में रहती हैं। धर्मग्रंथों में रिद्धि को समृद्धि और सिद्धि को सफलता व ज्ञान का प्रतीक माना गया है। विद्वानों का मानना है कि रिद्धि-सिद्धि का संदेश आधुनिक समय की महिलाओं के लिए गहरी प्रेरणा है।

गणेशजी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि महिलाओं को यह प्रेरणा देती हैं कि वे केवल परिवार की धुरी बनकर न रहें, बल्कि ज्ञान, आत्मनिर्भरता और संतुलन के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान दें। रिद्धि-सिद्धि का संदेश यही है कि समर्पण, विवेक और संतोष के साथ ही सच्ची सफलता और समृद्धि हासिल की जा सकती है।