गूगल लेकर आ रहा है 'AI Banana', Google Lens और Circle to Search को बना देगा पावरफुल
गूगल का नया AI टूल “Nano Banana” Lens और Circle to Search को एक AI इमेज एडिटर में बदल सकता है। यह Gemini 2.5 Flash के साथ मिलकर यूज़र्स को इमेज एडिटिंग, जनरेशन और सर्चिंग का एकीकृत अनुभव देगा। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए यह 2026 तक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 08:23:11 AM (IST)
Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 08:23:11 AM (IST)
गूगल एंड्रॉयड इकोसिस्टम में एक और बड़ा AI विस्तार करने जा रहा है। (फोटो- सोशल मीडिया)
HighLights
- Nano Banana, Lens को AI इमेज एडिटर में बदलेगा।
- यूजर्स नैचुरल लैंग्वेज से इमेज एडिट कर सकेंगे।
- Search AI Mode के साथ एकीकृत अनुभव मिलेगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क। गूगल अपने एंड्रॉयड इकोसिस्टम में एक और बड़ा AI विस्तार करने जा रहा है, जिसका कोडनेम Nano Banana है। एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार गूगल ऐप के वर्जन 16.40.18.sa.arm64 में इसके संकेत मिले हैं।
यह नया फीचर जल्द ही Google Lens और Circle to Search को एक पावरफुल विजुअल AI एडिटर में बदल सकता है, जिससे यूजर्स सर्च, क्रिएटिविटी और कंटेंट जनरेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर अनुभव कर सकेंगे।
Nano Banana क्या है?
- आंतरिक टेस्टिंग में Nano Banana Create नाम का एक नया मोड Lens इंटरफेस में देखा गया है, जो Search और Translate के साथ जुड़ा है। इसे एक्टिव करने पर यूजर्स को capture, create, and share का संदेश दिखता है।
- यह टूल यूजर्स को किसी भी इमेज को अपलोड कर नैचुरल लैंग्वेज में एडिट करने की सुविधा देता है, जैसे - अनचाही चीजें हटाना, ब्राइटनेस एडजस्ट करना, डिटेल्स बढ़ाना या कलात्मक स्टाइल में इमेज को रीइमैजिन करना। इस तरह यह Lens को एक बिल्ट-इन AI इमेज एडिटर में बदल देगा, जैसा कि गूगल ने 2023 में Search Generative Experience (SGE) के साथ किया था।
AI और सर्च का मेल
Nano Banana को Search AI Mode के साथ जोड़े जाने की भी संभावना है, जिससे यूज़र्स एक ही ऐप में सर्च, एडिट और विजुअल जेनरेशन कर सकेंगे। इसका मतलब है कि यूज़र Circle to Search से किसी ऑब्जेक्ट को पहचानकर तुरंत Nano Banana में जाकर उसे एडिट या एन्हांस कर सकेंगे — वो भी बिना ऐप बदले।
Gemini 2.5 Flash का सपोर्ट
Nano Banana के साथ गूगल ने Gemini 2.5 Flash भी लॉन्च किया है, जो तेज़ AI जेनरेशन के लिए तैयार किया गया है। इसमें Landscape, Portrait, Square और Flexible जैसे नए एस्पेक्ट रेशियो विकल्प दिए गए हैं। इससे यूज़र्स इंस्टाग्राम रील्स से लेकर सिनेमैटिक शॉट्स तक के लिए परफेक्ट फॉर्मेट में विजुअल्स बना पाएंगे।
Nano Banana का महत्व
यह फीचर गूगल के AI-फर्स्ट विजन को और गहराई देगा। यह यूज़र्स को बिना थर्ड-पार्टी ऐप्स के सीधे एंड्रॉयड पर क्रिएटिव कंट्रोल देगा। यह Apple की आने वाली AI-फीचर्स वाली iOS अपडेट को चुनौती भी दे सकता है।