घोड़े की नाल: महज सजावट नहीं, घर का सुरक्षा कवच है यह! बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का अचूक उपाय

धर्म डेस्क। भारतीय घरों के मुख्य द्वार पर अक्सर आपने काले लोहे की एक 'U' आकार की वस्तु टंगी देखी होगी, जिसे घोड़े की नाल (Horseshoe) कहा जाता है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पशु के पैर की नाल घर के सौभाग्य से कैसे जुड़ सकती है?

वास्तु शास्त्र और लोक मान्यताओं के अनुसार, घोड़े की नाल केवल लोहे का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। आइए समझते हैं इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक आधार। 1. शनि देव का प्रतीक और लोहे की शक्ति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लोहा शनि देव की प्रिय धातु है। माना जाता है कि घोड़े की नाल में शनि के कुप्रभावों को शुभता में बदलने की शक्ति होती है। आग में तपकर और बार-बार चोट सहकर तैयार हुआ लोहा नकारात्मकता को सोख लेता है। यही कारण है कि इसे शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर लगाना सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है।

2. 'U' आकार: सौभाग्य को थामने वाला पात्र घोड़े की नाल का आकार उगते हुए चंद्रमा (Crescent Moon) जैसा होता है। वास्तु और फेंगशुई विशेषज्ञों के अनुसार, इसके लगाने के तरीके का गहरा महत्व है: खुला हिस्सा ऊपर की ओर: जब इसे 'U' की तरह सीधा लगाया जाता है, तो यह ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य को एक बर्तन की तरह अपने भीतर बटोर लेती है। यह घर की समृद्धि को बाहर जाने से रोकती है।

खुला हिस्सा नीचे की ओर: कई लोग इसे सुरक्षा चक्र के रूप में नीचे की तरफ भी लगाते हैं, ताकि घर में प्रवेश करने वाली बुरी शक्तियां वहीं से लौट जाएं। 3. पुरानी नाल ही क्यों है सबसे खास? बाजार में मिलने वाली नई नाल के मुकाबले घोड़े के पैर से खुद निकलकर गिरी हुई पुरानी नाल को सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। इसके पीछे तर्क यह है कि वह नाल लंबे समय तक पृथ्वी के संपर्क में रही है और उसमें घोड़े की संघर्षशील ऊर्जा समाहित है। ऐसी नाल घर में 'विजय' और 'स्थिरता' का संचार करती है।