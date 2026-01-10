आखिर क्यों 7 घोड़ों के रथ पर ही सवार होते हैं सूर्य देव? जानें इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य

धर्म डेस्क। आगामी 14 जनवरी 2026 को देशभर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव धनु राशि का त्याग कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे 'उत्तरायण' की शुरुआत माना जाता है। भारतीय कला और पुराणों में भगवान सूर्य को सदैव एक दिव्य रथ पर सवार दिखाया जाता है, जिसे सात तेजस्वी घोड़े खींचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ों की संख्या सात ही क्यों है?

पौराणिक महत्व: सात छंदों की शक्ति धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इस दिव्य रथ को सात घोड़े गति प्रदान करते हैं। ये घोड़े केवल पशु नहीं, बल्कि वेदों के सात छंदों (गायत्री, भ्राति, उष्निक, जगती, त्रिस्तूप, अनुस्तूप और पंक्ति) के प्रतीक हैं। रथ का पहिया 'काल चक्र' यानी समय के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। माना जाता है कि सूर्य की ऊर्जा इन्हीं छंदों और शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मांड के कण-कण में संचारित होती है।